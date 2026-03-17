Нова власт, нове мјере: Забрањен алкохол у главном граду

Извор:

СРНА

17.03.2026

16:13

Коментари: 0

0
Сиријске власти забраниле су алкохол у ресторанима и баровима у Дамаску, наводи се у новој уредби Владе.

Према уредби коју је издала покрајина Дамаск, лиценце за ноћне клубове и барове претварају се у лиценце за кафиће и ограничавају продају алкохола на затворене флаше које се могу само понијети, и то једино у претежно хришћанским подручјима.

Сваки локал који продаје алкохол мора бити удаљен најмање 75 метара од вјерских објеката и школа, те најмање 20 метара од безбједносних објеката. Власницима барова се дају три мјесеца да се ускладе са новим прописима.

Један неименовани власник бара у Дамаску рекао је да ће затворити свој објекат и да је већ неко вријеме очекивао такав декрет, јер је примијетио нагли пад броја купаца откако је исламистичка влада преузела власт у тој земљи.

Многи ресторани су већ промијенили начин на који служе алкохол или су потпуно престали након што су побуњеници предвођени Ахмедом ел Шаром, бившим командантом "Ал Каиде", побиједили снаге предсједника Башара ел Асада у децембру 2024. године, након 13 година грађанског рата.

У појединим ресторанима са менија су избрисани пиво и вино или су власници почели да служе алкохолна пића у чашама за чај.

Мохамед ел Абдулах, директор Сиријског центра за правду и одговорност са сједиштем у Вашингтону, оспорио је правни основ за мјеру против продаје алкохола, рекавши да постојећи сиријски закони не забрањују конзумирање или продају алкохолних пића.

Одражавајући строжу примјену вјерског конзервативизма, власти су такође предузеле мјере како би се поштовао пост током исламског мјесеца рамазана.

Неименована жена запослена у области Саламија у Хами ухапшена је због прекида поста. Јавни тужилац ју је оптужио за "кршење јавног морала".

Запослене у пекари у близини Дамаска отпустило је локално вијеће из истог разлога.

