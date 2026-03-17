Logo
Large banner

Иран отворио Хормушки мореуз за три земље, међу њима и једна држава из Европе

Аутор:

АТВ

17.03.2026

16:02

Коментари:

0
Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Иранске власти су одобриле пролаз кроз Хормушки мореуз, који је суштински затворен од напада Израела и САД-а на ову земљу, за бродове из три земље.

Одобрен пролаз бродовима

Према подацима који су јавно доступни, власти у Техерану су одобриле пролаз бродовима из Кине, Индије и Грчке.

Наравно, мореузом без проблема пролазе и домаћи, односно ирански, бродови.

Уз то, мореузом је успјешно прошао и пакистански "Aframax" танкер Карачи с нафтом марке Дас из Уједињених Арапских Емирата (УАЕ), пловећи рутом коју су одобриле иранске власти. Други бродови из Пакистана нису пролазили мореузом.

Посебан случај су бродови из Индије, због којих је министар спољних послова ове земље Субраманијам Џајшанкар разговарао с властима у Техерану, те је успио добити одобрење за пловидбу, али уз надзор индијске морнарице.

Велики број бродова још чека

Ипак, велики број индијских бродова и даље чека на пролаз, а Иран одобрава пловидбу на принципу индивидуалних пловила, без ширег договора о којем и даље разговарају Техеран и Њу Делхи.

У периоду од 1. до 11. марта кроз Хормушки мореуз је прошло само 77 бродова, према извјештају компаније за податке о поморском промету Lloyd's List Intelligence.

Прошле године у истом периоду прошло их је чак 1.229, напомињу из компаније.

Од 77 бродова који су засад успјели проћи тим пловним путом, њих 26 посто повезано је с Ираном, показали су подаци компаније. Слиједе грчка и кинеска пловила с удјелима од 13 односно 12 посто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Иран

Индија

Грчка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner