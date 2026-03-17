Иран отворио Хормушки мореуз за три земље, међу њима и једна држава из Европе

Аутор:АТВ
17.03.2026
Иранске власти су одобриле пролаз кроз Хормушки мореуз, који је суштински затворен од напада Израела и САД-а на ову земљу, за бродове из три земље.
Према подацима који су јавно доступни, власти у Техерану су одобриле пролаз бродовима из Кине, Индије и Грчке.
Наравно, мореузом без проблема пролазе и домаћи, односно ирански, бродови.
Уз то, мореузом је успјешно прошао и пакистански "Aframax" танкер Карачи с нафтом марке Дас из Уједињених Арапских Емирата (УАЕ), пловећи рутом коју су одобриле иранске власти. Други бродови из Пакистана нису пролазили мореузом.
Посебан случај су бродови из Индије, због којих је министар спољних послова ове земље Субраманијам Џајшанкар разговарао с властима у Техерану, те је успио добити одобрење за пловидбу, али уз надзор индијске морнарице.
Ипак, велики број индијских бродова и даље чека на пролаз, а Иран одобрава пловидбу на принципу индивидуалних пловила, без ширег договора о којем и даље разговарају Техеран и Њу Делхи.
У периоду од 1. до 11. марта кроз Хормушки мореуз је прошло само 77 бродова, према извјештају компаније за податке о поморском промету Lloyd's List Intelligence.
Прошле године у истом периоду прошло их је чак 1.229, напомињу из компаније.
Од 77 бродова који су засад успјели проћи тим пловним путом, њих 26 посто повезано је с Ираном, показали су подаци компаније. Слиједе грчка и кинеска пловила с удјелима од 13 односно 12 посто.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
47
16
42
16
40
16
37
