Израелци тврде: Ликвидиран Лариџани

Аутор:АТВ
17.03.2026
Израелски министар одбране Израел Кац саопштио је да је у једном од израелских напада на Иран погинуо шеф иранског Врховног савјета за државну безбједност Али Лариџани, јавља Ројтерс.
Неименовани извори изјавили су раније данас да је Лариџани био једна од мета израелских напада током претходне ноћи.
За сада нема потврде о смрти Лариџанија из Техерана.
