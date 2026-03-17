Logo
Large banner

Израелци тврде: Ликвидиран Лариџани

Аутор:

АТВ

17.03.2026

10:59

Коментари:

1
Али Ларијани
Фото: Tanjug / AP / Bilal Hussein

Израелски министар одбране Израел Кац саопштио је да је у једном од израелских напада на Иран погинуо шеф иранског Врховног савјета за државну безбједност Али Лариџани, јавља Ројтерс.

Неименовани извори изјавили су раније данас да је Лариџани био једна од мета израелских напада током претходне ноћи.

За сада нема потврде о смрти Лариџанија из Техерана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Али Ларијани

Иран најновије вијести

Иран вијести

Израел Иран

Израел Кац

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner