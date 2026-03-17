Откривен подводни град нестао прије 500 година

17.03.2026
10:03
Под површином једног од најдубљих језера на свијету, Исик Кул, међународни тим археолога је открио трагове изгубљеног трговачког града који је уништен након земљотреса у 15. вијеку.
Овај подвиг, забиљежен крајем 2025, значајно је помогао у разумијевању историје Централне Азије, као и историје Пута свиле.
Према проценама стручњака, језеро на падинама планина Тјен Шан у источном Киргистану вијековима је скривало тајне древног града, под називом Тору-Ајгир.
На дубини од четири метра, рониоци су пронашли остатке објеката од опеке, затим камени млин, као и дијелове муслиманског гробља. Поред тога, затечени су остаци дрвених конструкција и бројни керамички артефакти.
“Локација коју проучавамо представља град или велику трговачку агломерацију на једном од важних праваца Пута свиле“, изјавио је тада Валериј Колченко, истраживач Института за историју, археологију и етнологију Националне академије наука.
По ријечима шефа експедиције из Института за археологију Руске академије наука, Максима Меншикова, откриће додатно потврђују значај града Тору-Ајгир као важне станице на Путу свиле који је повезивао Кину са западним светом од 1. вијека п.н.е, све до 15. вијека.
Архитектура указује да је овдје некада постојала развијена заједница, укључујући велику јавну зграду са спољашњим украсима, која је могла бити џамија, јавно купатило или чак мањи универзитет. Остаци камених и дрвених конструкција и даље леже на дну језера.
У непосредној близини, откривена је муслиманска некропола из 13. или 14. вијека. Научници истичу да су посмртни остаци сахрањени у складу са исламским обичајима и оријентисани ка Меки, што потврђује вјерску праксу тог времена, преноси Популар Механикс.
Истраживачи сматрају да је почетком 15. вијека снажан земљотрес потопио читав град. Валериј Колченко вјерује да су становници можда већ напустили насеље у том тренутку, али да је земљотрес додатно изазвао драстичне демографске промјене у региону.
Научници закључују да је богата средњовековна урбана цивилизација нестала, а на њеном мјесту су се појавиле номадске заједнице.
Налази укључују и старије гробно мјесто поред кружних и правоугаоних структура, као и велики број средњовековних предмета - од керамике до потпуно очуване посуде.
Ови артефакти указују на историјски прелаз из периода караханидске династије ка епохи монголске Златне хорде, односно на постепену промену политичке и културне доминације у региону, преноси Телеграф.
