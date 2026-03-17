Снимљени удари на америчку Амбасаду

17.03.2026
Ракете и најмање пет дронова испаљени су у уторак на америчку амбасаду у Багдаду из подручја око града, рекли су ирачки безбједносни извори, описујући напад као најинтензивнији од почетка америчко-израелског рата са Ираном.
"Ројтерс" је извијестио да је неименована особа видела најмање три дрона како се крећу ка амбасади, и да је систем противваздушне одбране Ц-РАМ оборио два од њих, док је трећи погодио унутар комплекса амбасаде, из којег су се могли видјети ватра и дим.
Још један свједок је потврдио да се у ирачкој пријестоници чула експлозија.
WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone https://t.co/yXSevv5ell pic.twitter.com/Ixb8tEeDfM— Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026
"Ројтерс" је покушао да добије потврду од америчке амбасаде, али су мобилни телефони били искључени.
Милитантне групе које подржава Иран нападају америчке мете у Ираку као одговор на америчко-израелске ваздушне нападе који су почели 28. фебруара.
Према наводима безбједносног званичника, два дрона су већ погодила комплекс амбасаде током напада у суботу.
Портпарол врховног команданта ирачких оружаних снага, Сабах ал-Нуман је рекао да су "неоправдани напади" поновљени на више виталних објеката, укључујући амбасаду, нафтно поље Маџнун и хотел Ал-Рашид "Интернашонал".
