Снимљени удари на америчку Амбасаду

АТВ

17.03.2026

11:26

Напад на амбасаду САД
Фото: Screenshot

Ракете и најмање пет дронова испаљени су у уторак на америчку амбасаду у Багдаду из подручја око града, рекли су ирачки безбједносни извори, описујући напад као најинтензивнији од почетка америчко-израелског рата са Ираном.

"Ројтерс" је извијестио да је неименована особа видела најмање три дрона како се крећу ка амбасади, и да је систем противваздушне одбране Ц-РАМ оборио два од њих, док је трећи погодио унутар комплекса амбасаде, из којег су се могли видјети ватра и дим.

Још један свједок је потврдио да се у ирачкој пријестоници чула експлозија.

"Ројтерс" је покушао да добије потврду од америчке амбасаде, али су мобилни телефони били искључени.

Милитантне групе које подржава Иран нападају америчке мете у Ираку као одговор на америчко-израелске ваздушне нападе који су почели 28. фебруара.

Према наводима безбједносног званичника, два дрона су већ погодила комплекс амбасаде током напада у суботу.

Портпарол врховног команданта ирачких оружаних снага, Сабах ал-Нуман је рекао да су "неоправдани напади" поновљени на више виталних објеката, укључујући амбасаду, нафтно поље Маџнун и хотел Ал-Рашид "Интернашонал".

