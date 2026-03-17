Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

17.03.2026
Група под називом "Ћерке и тате - дописивање" пуна је објава које се могу сврстати под педофилију и посљедњих дана узнемирила је јавност у Србији.
Стога домаћи стручњаци апелују на родитеље да пазе на своје кћерке и контролишу им друштвене мреже, јер вреба озбиљна опасност.
Језива група која броји 5.205 чланова, а служи за повезивање старијих мушкараца, и то не само из Србије, са младим дјевојкама, па чак и дјевојчицама!
Осим старијих мушкараца, у овој Фејсбук групи оглашавају се и младе дјевојке, углавном са провокативним фотографијама. А онда даље слиједи повезивање преко апликације Месинџер, а неријетко се јавно остављају и бројеви телефона.
Замјеник начелника Одјељења за високотехнолошки криминал МУП Србије Драган Јовановић истиче да је велика грешка што корисници друштвених мрежа те платформе не схватају озбиљно.
"Олако каче фотографије својих кућа, кола, радних мјеста, дјеце, па чак и лична документа, означавају локације и прихватају за пријатеље људе које не познају. Оваквим поступком отварају врата педофилима. Постоји чак и посебна група која за сакупљање слика користи искључиво Фејсбук. Ти предатори су упорни и тако детаљно сакупљају податке да је то чак и тешко замислити. Зато је друштвеним мрежама потребно приступати с једнаком опрезношћу са којом приступате стварима у реалном свијету", каже Јовановић.
Стручњак за безбједност дјеце на интернету Катарина Јонев упозорава да су контакти непознатих одраслих особа са дјецом на интернету много чешћи него што се мисли.
"Предатори често бирају мјеста на којима знају да има много дјеце - онлајн игрице, четове у играма, платформе за размјену видео-садржаја или апликације за дописивање и друштвене мреже као што је Фејсбук. Посебно су ризична мјеста на којима постоји приватни чет или могућност слања директних порука. Проблем је што се већина таквих контаката дешава у приватним четовима, далеко од очију родитеља и наставника, па се често и не примјети све док не постане озбиљно", истиче она.
Она упозорава да се педофили најчешће лажно представљају.
"Одрасла особа се може представити као вршњак или мало старији тинејџер. Најчешће користе фотографије преузете са интернета, лажне профиле и пажљиво бирају информације како би изгледали увјерљиво. Након што се успостави повјерење, комуникација се често пребацује на приватне канале или апликације. Управо у тој фази предатори покушавају да добију личне податке, фотографије или да предложе сусрет у стварном свијету", наглашава Јонева.
Улога родитеља кључна
Катарина Јонев истиче да родитељи треба да разговарају са дјецом о томе ко су људи са којима комуницирају на интернету.
"Дијете треба да зна да није безбедно прихватати захтјеве за пријатељство од непознатих особа. Важно је објаснити дјетету да никада не дијели личне податке са људима које не познаје у стварном животу. То укључује адресу, школу, број телефона, али и фотографије које могу открити гдје се дијете налази", јасна је она, преноси Информер.
