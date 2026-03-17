Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

17.03.2026
Иако многи инстинктивно перу гљиве под млазом воде, стручњаци упозоравају да ова навика може уништити њихову текстуру и арому – а постоји много бољи начин да их очистите.
За разлику од чврстог поврћа, гљиве су грађене од танких ћелија богатих водом. Њихова порозна структура дјелује попут спужве – када их ставите под текућу воду, апсорбују је. Чак и кратко испирање може значити да гљиве након пржења или печења постану водене и мекане, губећи ону чврсту и сочну текстуру због које их волимо.
Осим текстуре, вода разрјеђује природну арому гљива. Код јела попут рижота или печених гљива, интензитет окуса знатно опада, што значи да јело више неће бити толико ароматично, преноси Индеx.хр.
Правилно чишћење:
Умјесто прања, стручњаци препоручују методе које чувају окус и текстуру:
Брисање влажном крпом или папирним убрусом – лагано обришите површину гљива како бисте уклонили прљавштину и земљу
Коришћење меканог киста – посебно корисно код већих гљива попут вргања или шампињона
Резање задебљалих дијелова коријена или тврдих дијелова – све што је превише прљаво једноставно одрежите
Чување у папирној врећици – умјесто пластичне кутије, папирне врећице омогућавају циркулацију зрака и спречавају превелику влагу
Уз ове једноставне трикове, гљиве задржавају сочност, чврстоћу и богатство окуса, а јела постају ароматичнија и „професионалнија“.
Многи мисле да прање гљива „не може шкодити“, али то је класичан кухињски мит. Чак и кратко испирање може створити додатну влагу у тави, што продужава вријеме печења и може резултирати губитком боје и текстуре.
Осим тога, неки рецепти захтијевају да гљиве одмах добију златну корицу на тави – то је готово немогуће ако су претходно натопљене водом. Професионални кухари зато инсистирају на брисању и минималној обради прије термичке обраде.
Ако желите да ваше гљиве буду сочне, ароматичне и савршене у сваком јелу, заборавите на воду. Лагано брисање крпом или кистом, резање тврдих дијелова и правилно складиштење чуваће природну текстуру и окус. У кухињи вриједи правило: мање је више – посебно када је ријеч о води и гљивама.
