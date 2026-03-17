Позната фирма отпустила 348 радника: Послали им мејл са отказом усред смјене

Аутор:АТВ
17.03.2026
10:59
Коментари:0
Лотоматика је отпустила 348 запослених у београдској канцеларији који је двије године радио миграцију њихове платформе. Италијански синдикат упозорава на АИ.
Када чујете причу да су неки ИТ-јевци у сред радног дана изгубили приступ ВПН-у, мејлу и пословном рачунару, а на крају смјене мејлом потврду да су отпуштени и то заједно са 348 колега могли бисте да помислите да је толико драматично да се вјероватно није десило. Нажалост, не бисте били у праву јер се то десило у београдском одељку Лотоматика.
Лотоматика, италијанска компанија за игре на срећу и спортско клађење, купила је 2024. године фирму СКС365 (познату по бренду Планетвин365) за 639 милиона евра.
Компанија је управо експлицитно објавила да је претходна година била изванредно успјешна финансијски.
Београдски ИТ тим је био задужен за миграцију на Лотоматика платформу. Према незваничним информацијама са Редита, тим је тај посао завршио и нагађа се да је управо тада постао непотребан.
Према саопштењу италијанског синдиката УСБ, Лотоматикаје отпустила 348 запослених у својој српској подружници ПВО што званично потврђује ову причу.
Синдикат изражава забринутост и тражи да се отвори преговарачки сто о три ствари: утицају АИ на радне процесе, гаранцијама за запослене у целој групацији и мјерама заштите за оне којима прети губитак посла.
Оно што чини ствар горком је начин на који је то урађено. На Редит треду "Лотоматика капут" kaputt" програмирање, корисници који тврде да су бивши запослени описују филмску сцену:
"У 12 су угасили ВПН, ми мислили технички проблем, у 14 сати стигао мејл да смо сви отпуштени. Колега који ради у канцеларији није могао да изађе јер су им деактивирали картице. ПЦ закључан. Као да смо криминалци."
Други корисник додаје контекст:
"Када су нас купили прије две године, очекивања су била другачија. Нове позиције, повећање плата. Они су једна ограничена и неорганизована маса гдје се не зна никакав ред и распоред."
Италијански синдикат УСБ у свом саопштењу помиње АИ као фактор, тражи да се отвори дискусија о утицају вјештачке интелигенције на радна мјеста.
Лотоматика у свом годишњем извјештају за 2024. помиње ЛАМП платформу која "стратешки интегрише АИ у све пословне јединице, од корисничке подршке до логистике". У резултатима за први квартал 2025, наводе АИ модел који аутоматски управља тикетима и доноси одлуке за 150 милисекунди.
Другим ријечима, фирма се активно хвали берзи колико користи АИ за ефикасност.
Али реалнији одговор је вјероватно прозаичнији: ово је класично чишћење послије аквизиције.
Купили су фирму, искористили њен тим да заврши миграцију, и онда тај тим угасили јер им више не треба. Из годишњег извјештаја за 2025, интеграција ПВО је завршена уз 87 милиона евра синергије, са пуним ефектом у 2026.
Истовремено би било неразумно потпуно искључити опцију да је АИ имао везе са овим. Фирма прича о томе берзи, синдикат такође прича о томе, тако да, где има дима, преноси Стартит.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму