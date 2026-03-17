Чувене наполитанке на удару нових правила: Ово више није дозвољено

Аутор:АТВ
17.03.2026
09:06
Коментари:0
Новом уредбом Европске уније о амбалажи (ППВРP) успостављају се строга правила. Наиме, амбалажа мора бити лакша за рециклирање, а сувишни празни простор мора нестати.
То погађа и познате аустријске брендове. Међу тим брендовима је Манер, произвођач слаткиша, најпознатији по наполитанкама с лешником.
Ружичаста фолија амбалаже тих наполитанки или препознатљиво црвено-жуто паковање Кнаберносија, аустријског бренда сувих кобасица, деценијама су остали непромијењени. Управо би ти класици могли постати жртве нових еколошких прописа.
Унија жели драстично смањити количину амбалажног отпада и прописати да се до 2030. године сва амбалажа на тржишту мора моћи рециклирати. Код наполитанки Манер проблем представља специфична алуминијумска фолија, која има више слојева. Такви композитни материјали су изузетно тешки за рециклирање јер се слојеви не могу лако одвојити један од другог.
Из компаније увјеравају да годинама раде на алтернативама, али да амбалажом морају првенствено штитити производ и гарантовати његову хрскавост. Кнаберноси се суочава с другим изазовом - прописом о забрани непотребног празног простора.
Новим правилима се налаже да удио празног простора у паковању не сме прелазити 40 процената. Циљ је спријечити тзв. "варку паковања“, која визуелно сугерише већу количину садржаја него што он заиста јесте, али и смањити транспортни волумен.
За Кнаберноси то значи да би њихова карактеристична усправна паковања, с доста ваздуха око кобасица, могла постати ствар прошлости. Стручњаци за маркетинг сматрају да би се овим промјенама могла ослабити препознатљивост брендова. Ипак, произвођачи немају много избора јер ће казне за непоштовање нових еколошких стандарда бити високе, а притисак потрошача који траже одржива решења све већи. Наредне године показаће хоће ли ови аустријски класици успјети да задрже свој визуелни идентитет у новом, "зеленијем“ руху, пише аустријски лист Стандард, преноси Каматица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
54
12
53
12
53
12
43
12
40
Тренутно на програму