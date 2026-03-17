Logo
Large banner

Чувене наполитанке на удару нових правила: Ово више није дозвољено

Аутор:

АТВ

17.03.2026

09:06

Коментари:

0
наполитанка кекс слаткиши
Фото: Pexels

Новом уредбом Европске уније о амбалажи (ППВРP) успостављају се строга правила. Наиме, амбалажа мора бити лакша за рециклирање, а сувишни празни простор мора нестати.

То погађа и познате аустријске брендове. Међу тим брендовима је Манер, произвођач слаткиша, најпознатији по наполитанкама с лешником.

Ружичаста фолија амбалаже тих наполитанки или препознатљиво црвено-жуто паковање Кнаберносија, аустријског бренда сувих кобасица, деценијама су остали непромијењени. Управо би ти класици могли постати жртве нових еколошких прописа.

Унија жели драстично смањити количину амбалажног отпада и прописати да се до 2030. године сва амбалажа на тржишту мора моћи рециклирати. Код наполитанки Манер проблем представља специфична алуминијумска фолија, која има више слојева. Такви композитни материјали су изузетно тешки за рециклирање јер се слојеви не могу лако одвојити један од другог.

Hitna pomoć

Хроника

Из компаније увјеравају да годинама раде на алтернативама, али да амбалажом морају првенствено штитити производ и гарантовати његову хрскавост. Кнаберноси се суочава с другим изазовом - прописом о забрани непотребног празног простора.

Новим правилима се налаже да удио празног простора у паковању не сме прелазити 40 процената. Циљ је спријечити тзв. "варку паковања“, која визуелно сугерише већу количину садржаја него што он заиста јесте, али и смањити транспортни волумен.

За Кнаберноси то значи да би њихова карактеристична усправна паковања, с доста ваздуха око кобасица, могла постати ствар прошлости. Стручњаци за маркетинг сматрају да би се овим промјенама могла ослабити препознатљивост брендова. Ипак, произвођачи немају много избора јер ће казне за непоштовање нових еколошких стандарда бити високе, а притисак потрошача који траже одржива решења све већи. Наредне године показаће хоће ли ови аустријски класици успјети да задрже свој визуелни идентитет у новом, "зеленијем“ руху, пише аустријски лист Стандард, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

keks

ambalaža

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

  • Најновије

  • Најчитаније

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

12

40

Показала све: Испливао садржај Онли Фенса Мирјане Пајковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner