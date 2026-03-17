Мина Костић о партнеру: Купио ми је два фрижидера и шпорет

17.03.2026
Сада је у једном интервјуу говорила о томе колико јој значи Касперова подршка и помоћ. Они су тренутно раздвојени јер је Каспер у Америци, а Мина у Србији због свог посла и ћерке.
"Како издржавам раздвојеност? Па физички је тешко, али овако као да смо сваки дан заједно. Мислим сваки дан се чујемо редовно, кад ја легнем, кад се он врати из посла на послу, кад је у продавници, ја исто тако. Ми смо нон-стоп у контакту", рекла је Мина за Блиц, а на питање да ли видео-позиви могу да надомјесте све тренутке и блискост као да су једно поред другог, каже:
"Па с обзиром на то да смо се ми већ видјели и да је он био ту неке четири недјеље, наравно да смо се упознали и све оно што смо осјећали један према другоме показали. С обзиром да имамо такав однос пријатељски, онда и отворен и онда и са пуно емоција, пуно разумијевања не пада тешко. Једино та физичка раздвојеност, али овако генерално функционишемо. Кад знаш шта хоћеш и шта ти је приоритет ништа није тешко".
Мина истиче да јој Мане недостаје у сваком тренутку.
"Кад идем негде и кад се пробудим и кад сам код куће и кад треба негде да радим, он је ишао са мном свуда. Гдје год да сам ишла био и он са мном, тако да, фали", рекла је она, истичући да јој је Каспер велика подршка у каријери:
"Он ми помаже од почетка, откако смо се упознали, он је уз мене, прати моју каријеру од самог мог почетка, мог појављивања, тако да је он упућен у све. Јако је поносан на све оно што сам ја постигла и што радим и како радим".
"Пјесма је настала још кад сам ја била у болници у јуну. Баш је лијепа пјесма, добила је све лијепе похвале. Једна емотивна балада, сви су већ навикли да ја пјевам такве баладе. Па онда има 'Пјесма о нам' о мени и Касперу и то је једна балада. Е сад сам најавила и 'Пази Мина'. Вјероватно ће ми Игор радити спот, него само морамо да се усагласимо када смо слободни да урадимо тај спот и наравно радићу и на осталим пјесмама", рекла је она, истичући да ни подршка бившег партнера Игора Костића, познатијег као Игор X не мањка:
"Он је ту наравно. Ми имамо дијете и сигурно да је њему драго да ја будем и срећна и задовољна и да имам посла и да будем здрава првенствено, као што ја њему желим нормално. То је тако нормално. Кад су двоје нормалних имају и дијете, такав треба и однос да буде. Да се помажемо, а не да се одмажемо. Они су се и упознали. Игор је упућен у све. Тако да шта да кажем, лијепо функционишемо".
Свадба је у плану, али датум још увијек нису прецизирали.
"Па не знамо када, с обзиром да је оваква ситуација каква је. С обзиром на то да он је био овде у децембру 29. дошао и јануар цијели му је слободан, значи он би морао да узме неки одмор да би направили свадбу. Бићете обавјештаниблаговремено сви"
Бројна су опречна мишљења о љубави Мине и Каспера, а пјевачица је открила који коментар ју је највише заболио.
"Па ја и не памтим. Не може ништа да те заболи, ако ти неко нуди неки поклон. То јест ако ти нуди сад неко ти понуди поклон или неке увреде, а ти то не примиш, аутоматски то тебе не може да отрује. Аутоматски остаје тој другој особи, тако да ја немам ништа с тим. Ни он ни ја", рекла је она и додала:
"Шта мене интересује шта ко мисли, кад свако себи може да да за право да да коментарише. То не дотиче апсолутно ни њега ни мене. Ми причамо о неким другим стварима, о томе какво је вријеме и како је нама и шта смо прошли у току дана. Базирани смо на на нас, на оно што се дешава око нас и поред нас и искључиво нас интересује оно што се мени дешава кад је он у питању и то је то. Ми смо од првог дана везани као да се знамо цијели живот. Стварно сам маштала о тој љубави и то ми се и десило и њему и мени у неким да зрелијим годинама. Прошли смо и он и ја свашта. Мина је у неколико наврата и истакла да једва чека да Касперу оствари најљепшу животну жељу - да постане отац".
Мина се није устручавала ни да призна да јој Каспер финансијски помаже.
"Што бих се устручавала? По први пут ми се десило у животу да ми неки мушкарац помаже финансијски. Никад нисам имала финансијску помоћ од неког, а мушкарци то од мене јесу и то сваки мушкарац. Невјероватно. Па што они то не кажу? Немају храбрости да кажу. А Каспер јесте и он неће он не би дозволио да платим кафу", рекла је она, а на питање да ли је пропатила због љубави и да ли је Каспер награда, каже:
"Па ја се и не сјећам тога заиста. Оно што је јуче било, уопште се не враћам на прошлост. То је пут био који смо морали да прођемо ја и он. Награда у сваком случају јесте и Бог вас награђује онда кад се најмање надате и онда кад дигнете руке од свега и кад не очекујете. И ја сам тако цијели живот радила. Ја сам давала безусловно и љубав и срце и душу и новчаник, да не очекујем ништа заузврат. Они су били безобразни и бахахати, али добро, то су све лекције".
Мина истиче да је Мане и галантан, за разлику од њених претходних партнера.
"Па такав и треба да буде мушкарац. Он је дужан према својој дјевојци, жени, животном сапутнику да буде такав, а на крају крајева и касније уједно заједно да у свему учествују. Али ја знам какав је он што се тиче тих ствари", рекла је она говорећи како је стално пита да ли јој треба нешто:
"Ма наравно. Кад је био ту, стари тај шпорет који сам имала нешто ми је више пекао, па ме нервирао. Овај и он је само поручио други и донео је и цркао ми је фрижидер после 25 година и јао, оно сморила се и мислим: "Јао, шта ћу сад?" И ја му само то рекла. Мислим планирала сам да га купим, и ја сам му то само споменула и он је то онлајн наручио. Међутим, нисмо ни он ни ја измјерили мјере и наручимо мањи. И онда кад сам га ја видјела, разочарала сам се и он је моментално без речи наручио други. Тако да сам два фрижидера имала код куће и један сам сад вратила. Ништа. Шта год да треба, он је то кад је ту био све ми је помјерао, ставио како он мисли да треба. Ја се нисам бунила. Први пут да ми неко оно у кући нешто помера, ради. А нисам навикла, знаш. Ниси навикла да мушкарци нешто раде и онда ми је то онако мало било чудно, али сам јако брзо прихватила", говорила је пјевачица, преноси Пинк.
