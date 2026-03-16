Ово се још није десило у ријалитију! Лепи Мића одбио да послуша Митровића

Извор:

Телеграф

16.03.2026

21:31

Лепи Мића
Фото: Youtube/ Zadruga

Иако се у ријалитију "Елита 9" с времена на време крше правила, овог пута је Велики шеф морао да реагује због непослушности такмичара.

Обично такмичари губе дио хонорара када спавају у време када то није дозвољено, али сада је ситуација била другачија.

Повод за ригорозну одлуку била је данашња игрица коју је Велики шеф организовао за све учеснике.

Тројица такмичара, Лепи Мића, Лука Вујовић и Сале Лукс, одбили су да учествују у задатку, кршећи правила куће и обавезе које су морали да поштују по уговору.

Због тога, Велики шеф је одлучио да их "удари по џепу" - тројици учесника одузети су недјељни хонорари, што је врло чудно за Мићу, будући да редовно испуњава све задатке.

Ова одлука јасно шаље поруку осталим такмичарима да избјегавање дневних задатака и кршење правила у "Елити 9" неће бити толерисано.

Лепи Мића постао дјед

Иначе, раније се писало да хонорар Лепог Миће износи 1.200 евра недјељно.

Ипак, шушка се да му је у међувремену хонорар порастао и да сада износи око 1.500 евра недјељно, али он то никада није потврдио јер му је строго забрањено да о томе јавно говори, што пише и у уговору који је потписао.

Подсјетимо, Лепи Мића увелико гази седмом деценијом живота, али не планира да се пензионише и одмори од камера.

Гледали смо га у осам сезона ријалити програма Задруга - Елита, сада је и у деветој, а једном приликом раније је открио разлог његовог дугогодишњег ријалити стажа.

Истакао је да се у ријалитију такмичи искључиво због новца и да све што заради даје жени са којом у браку дуже од три деценије.

- Решио сам, улазићу у "Задругу" све док будем здрав и виталан. Ма, умрећу у ријалитију. Улазим у ријалитије због зараде, новац ме мотивше. Ја тамо радим за мјесечну плату, која није мала и све паре дајем жени - рекао је Лепи Мића па открио како његова жена реагује на то.

- Она је моја највећа подршка, срдачно ме бодри док сам унутра. Схвата да је то мој посао. Једино не воли када псујем, али разуме да је то шоу-програм. Мени стварно не пада тешко ријалити. Здравији сам и оштроумнији од свих који су се до сада нашли у "Задрузи". Психички сам јак, никад нисам имао кризе и умијем да играм игру. Јак сам као бетон и ниједном ми се није десило да пукнем, јер сам за ријалити спреман као звијер - изјавио је једном приликом Лепи Мића.

