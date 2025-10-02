Logo

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

Телеграф

02.10.2025

15:29

Лепи Мића, познат по томе да воли да се расхлади у базену чим устане, овог јутра је помјерио своје границе и показао изузетну храброст.

Док су се остали такмичари у Шимановцима смрзавали на температури од свега 9°Ц, он је без оклевања ускочио у базен пун ледене воде.

Његов потез изненадио је такмичаре, а остаје да се види хоће ли се неко усудити да, попут њега упркос годинама, скочи у ледени базен.

- Ја сам у ријалитију за врло мале паре. Питајте лажне милионере колико су узели пара. Боли ме глава од њихових лажи. Ја сам интелигентан човјек и прије сам за једну скромну, добру плату, која те чека кад изађеш из ријалитија, него да тражим милионе, а изађем без жуте банке. Е, њима се то дешава. Ја сам задовољан.

Тих десет плата на камату, буде плус и нека награда, ето добио сам кола, јавну промоцију, па све то вреди - рекао је Лепи Мића раније.

Иначе, како се раније писало, хонорар Лепог Миће износи око 1.200 евра недјељно. Ипак, вјероватно да му је у међувремену и растао из сезоне у сезону.

