Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

Извор:
Телеграф
02.10.2025
15:29
Коментари:0
Лепи Мића, познат по томе да воли да се расхлади у базену чим устане, овог јутра је помјерио своје границе и показао изузетну храброст.
Док су се остали такмичари у Шимановцима смрзавали на температури од свега 9°Ц, он је без оклевања ускочио у базен пун ледене воде.
Његов потез изненадио је такмичаре, а остаје да се види хоће ли се неко усудити да, попут њега упркос годинама, скочи у ледени базен.
Хроника
Језива трагедија: Ово су младићи који су страдали у стравичној несрећи
Лепи Мића у ријалитију за мале паре
- Ја сам у ријалитију за врло мале паре. Питајте лажне милионере колико су узели пара. Боли ме глава од њихових лажи. Ја сам интелигентан човјек и прије сам за једну скромну, добру плату, која те чека кад изађеш из ријалитија, него да тражим милионе, а изађем без жуте банке. Е, њима се то дешава. Ја сам задовољан.
Тих десет плата на камату, буде плус и нека награда, ето добио сам кола, јавну промоцију, па све то вреди - рекао је Лепи Мића раније.
Иначе, како се раније писало, хонорар Лепог Миће износи око 1.200 евра недјељно. Ипак, вјероватно да му је у међувремену и растао из сезоне у сезону.
(телеграф)
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
32
16
29
16
20
16
06
Тренутно на програму