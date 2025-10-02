Звезда пронашла замјену: Стиже Донатас Мотиејунас

02.10.2025
15:14
Црвена звезда је близу договора са Донатасом Мотиејунасом и његов долазак на Мали Калемегдан би ускоро требало да буде озваничен.
Кошаркаш Монака је висок 213 центиметара и у екипу би унео своје озбиљно искуство.
Портал Basketnews доноси детаље договора Звезде и искусног центра који ће, према сазнанима истог извора, са црвено-бијелима потписати тромјесечни уговор.
У питању је својеврсна "позајмица" јер Литванац има уговор са Монаком до љета 2026, а Звезда ће покривати половину његове плате док буде играо за београдске црвено-бијеле.
Литванац иза себе има врло добру сезону у Монаку, био је важан дио ростера до доласка Данијела Тајса, који је сада прва опција у рекету у екипи Василиса Спанулиса.
Прошле сезоне је на 29 утакмица у просеку имао 6,4 поена и 3,1 скокова.
Тридесетпетогодишњи Литванац је током каријере играо и у НБА лиги.
Изабран је 2011. године на НБА драфту као 20. пик од стране Минесоте, а играо је за Хјустон, Њу Орлеанс и Сан Антонио.
Након одласка из НБА провео је по сезону у Шангај Шарксима и Ксинђангу, а у Монаку је играо од 2021. године.
