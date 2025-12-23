Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику

Извор:
АТВ
23.12.2025
16:04
Коментари:0
У Културном центру Градишка одржана свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“, која је окупила бројну публику и филмске ствараоце.
Серију је режирао Душко Станивук, сценарио потписује Бојан Колопић, а продуцент је Бојан Вујиновић (Козара филм и Козара медиa).
Пројекат је реализован уз подршку Аудио-визуелног центра Републике Српске и Града Градишка.
Радња серије „Осмица“ смјештена је у простор кафане, која постаје снажна метафора затвореног круга навика, избора и неискоришћених потенцијала. Кроз реалистичне, често духовите дијалоге и сукобе, серија доноси причу о младим људима, њиховим талентима, пороцима, пријатељствима и покушајима да изађу из зачараног круга свакодневице.
Улоге у серији тумаче: Александар Ристановић, Борис Шавија, Дарко Стојић, Наташа Перић, Леа Блау, Данило Керкез и Лазар Петровић.
Премијери је присуствовала и директорица Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић, као и бројни чланови ауторске и глумачке екипе, који су са публиком подијелили утиске након пројекције.
Регион
4 ч0
Свијет
10 ч0
Сцена
23 ч0
Хроника
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
45
17
41
17
33
17
25
Тренутно на програму