Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику

Извор:

АТВ

23.12.2025

16:04

Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику
Фото: Уступљена фотографија

У Културном центру Градишка одржана свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“, која је окупила бројну публику и филмске ствараоце.

Серију је режирао Душко Станивук, сценарио потписује Бојан Колопић, а продуцент је Бојан Вујиновић (Козара филм и Козара медиa).

Пројекат је реализован уз подршку Аудио-визуелног центра Републике Српске и Града Градишка.

Радња серије „Осмица“ смјештена је у простор кафане, која постаје снажна метафора затвореног круга навика, избора и неискоришћених потенцијала. Кроз реалистичне, често духовите дијалоге и сукобе, серија доноси причу о младим људима, њиховим талентима, пороцима, пријатељствима и покушајима да изађу из зачараног круга свакодневице.

Премијера игране ТВ серије ''Осмица''

Улоге у серији тумаче: Александар Ристановић, Борис Шавија, Дарко Стојић, Наташа Перић, Леа Блау, Данило Керкез и Лазар Петровић.

Премијери је присуствовала и директорица Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић, као и бројни чланови ауторске и глумачке екипе, који су са публиком подијелили утиске након пројекције.

