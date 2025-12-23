Logo
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

23.12.2025

09:40

Коментари:

0
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty
Фото: Prinrscreem/Telegram/SHOT

Суоснивач франшизе Call Of Duty Винс Зампела преминуо је у 55. години, саопштила је компанија Електроник Артс (ЕА).

ЕА није навела узрок смрти, док је НБЦ пренио да је Зампела погинуо у саобраћајној несрећи у недјељу поподне на ауто-путу Анђелес Крест.

Према наводима, возило је из, засад непознатих разлога, слетело са пута и ударило у бетонску ограду.

Култура

Трагично преминуо креатор популарне игре

На друштвеним мрежама се појавио и наводни снимак ове несреће. Напомињемо да је видео узнемирујуће природе.

На снимку се види како Ферари 296 ГТС излази из тунела, губи контролу и удара у бетонску ограду. Након тога се види како пламен креће да гута луксузни аутомобил.

