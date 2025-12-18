Logo
Large banner

Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Извор:

УНА ТВ

18.12.2025

09:57

Коментари:

0
Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Глумац Дејвид Џејсон, који се прославио легендарном улогом Дел Боја у серији "Мућке", ускоро ће открити до сада невиђене кадрове из овог култног ситкома.

Како је пренио Мирор, поводом 45. годишњице, нова документарна серија "Мућке: Изгубљена архива" пружиће фановима јединствен увид у снимке иза кулиса, али и материјал који никада није био емитован.

Љубав која никада није изблиједила

"Љубав према 'Мућкама' никада није изблиједила. Предивно је видјети колико људи и данас чува серију у срцу. Поновно проживљавање ових откривених тренутака подсјетило ме колико је серија била посебна, и још увијек јесте. Невјероватно је што сада можемо све то да подијелимо", рекао је Џејсон.

мућке

Занимљивости

Прича о легендарном комбију из 'Мућки'

Дводијелна документарна серија доноси интервјуе са глумцима и члановима продукције, као и архивски материјал из више од десет класичних епизода, укључујући култне наслове попут "The Jolly Bous Outing" и "Mother Nature's Son".

Глумачка екипа ће одати почаст творцу серије, Џону Саливану, који је преминуо 2011. у 64. години. Осим раније емитованих сцена, серија доноси и садржај који је изостао због временских или структурних ограничења, укључујући нове кадрове из епизода "He Ain't Heavy'', ''He's My Uncle", "Mother Nature's Son" и "Time On Our Hands", као и невиђену уводну сцену Дела и Роднија у ноћном клубу из епизоде "Тhe Class Of 62", преноси Уна.рс.

Jelena i Delboj

Друштво

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

Исјечци су дигитално рестаурисани са 16-милиметарских негатива, што омогућава висок квалитет слике и детаљан приказ глумаца.

Подијели:

Тагови:

Mućke

dokumentarni film

dokumentarac

Дел Бој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Mućke konvencija

Друштво

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

1 мј

1
Ruža cvijet

Култура

Преминула звијезда серије "Мућке"

2 мј

0
Преминуо чувени глумац из 'Мућки'

Култура

Преминуо чувени глумац из 'Мућки'

8 мј

0
Прича о легендарном комбију из 'Мућки'

Занимљивости

Прича о легендарном комбију из 'Мућки'

10 мј

0

Више из рубрике

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

Култура

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

4 ч

0
"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

Култура

"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

19 ч

0
Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

Култура

Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

23 ч

0
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Култура

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner