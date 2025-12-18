Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Извор:
Глумац Дејвид Џејсон, који се прославио легендарном улогом Дел Боја у серији "Мућке", ускоро ће открити до сада невиђене кадрове из овог култног ситкома.
Како је пренио Мирор, поводом 45. годишњице, нова документарна серија "Мућке: Изгубљена архива" пружиће фановима јединствен увид у снимке иза кулиса, али и материјал који никада није био емитован.
"Љубав према 'Мућкама' никада није изблиједила. Предивно је видјети колико људи и данас чува серију у срцу. Поновно проживљавање ових откривених тренутака подсјетило ме колико је серија била посебна, и још увијек јесте. Невјероватно је што сада можемо све то да подијелимо", рекао је Џејсон.
Дводијелна документарна серија доноси интервјуе са глумцима и члановима продукције, као и архивски материјал из више од десет класичних епизода, укључујући култне наслове попут "The Jolly Bous Outing" и "Mother Nature's Son".
Глумачка екипа ће одати почаст творцу серије, Џону Саливану, који је преминуо 2011. у 64. години. Осим раније емитованих сцена, серија доноси и садржај који је изостао због временских или структурних ограничења, укључујући нове кадрове из епизода "He Ain't Heavy'', ''He's My Uncle", "Mother Nature's Son" и "Time On Our Hands", као и невиђену уводну сцену Дела и Роднија у ноћном клубу из епизоде "Тhe Class Of 62", преноси Уна.рс.
Исјечци су дигитално рестаурисани са 16-милиметарских негатива, што омогућава висок квалитет слике и детаљан приказ глумаца.
