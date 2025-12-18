Logo
Large banner

Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број

Извор:

Кликс

18.12.2025

10:54

Коментари:

0
Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број
Фото: Tanjug/AP/Ludovic Marin

Брижит Макрон суочава се с правном тужбом неколико организација, укључујући групе за женска права, након што је снимљена како говори да су феминисткиње које су протестовале на позоришној представи у Паризу "глупе ку*ке".

Више од 300 жена, тачније 343, што је историјски симболичан број, ове седмице поднијело је тужбу против француске прве даме због јавне увреде.

Видео који је снимљен приказује Макрон како разговара иза сцене позоришта у Паризу с Аријем Абитаном, француским глумцем и комичарем који је претходно оптужен за силовање.

Присуствовала је његовој представи са својом кћерком и пријатељима.

Жилијет Капел, адвокат феминистичких група које су покренуле случај, изјавила је за радио Франце Интер:

"Она је прва дама Француске, њене ријечи су важне."

Капел је рекла да се Макрон чинила "веома ангажованом у борби за права жена, али у стварности можемо рећи да постоји јаз између њених јавних наступа и онога што она заиста мисли".

Подијели:

Тагови:

Brižit Makron

Tužba

Feministkinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

Свијет

Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

1 седм

0
Америчка новинарка: Макрон хоће да ме убије

Свијет

Америчка новинарка: Макрон хоће да ме убије

3 седм

0
Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

Свијет

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

1 мј

0
Десет особа пред судом због тврдњи да је Брижит Макрон мушкарац

Свијет

Десет особа пред судом због тврдњи да је Брижит Макрон мушкарац

1 мј

0

Више из рубрике

Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

Свијет

Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

3 ч

0
Украјини пријети банкрот

Свијет

Украјини пријети банкрот

4 ч

0
Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

Свијет

Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

4 ч

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Свијет

Данас изрицање пресуде Брајану Волшу за убиство супруге Ане

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner