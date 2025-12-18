Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број

Извор:
Кликс
18.12.2025
10:54
Коментари:0
Брижит Макрон суочава се с правном тужбом неколико организација, укључујући групе за женска права, након што је снимљена како говори да су феминисткиње које су протестовале на позоришној представи у Паризу "глупе ку*ке".
Више од 300 жена, тачније 343, што је историјски симболичан број, ове седмице поднијело је тужбу против француске прве даме због јавне увреде.
Видео који је снимљен приказује Макрон како разговара иза сцене позоришта у Паризу с Аријем Абитаном, француским глумцем и комичарем који је претходно оптужен за силовање.
Присуствовала је његовој представи са својом кћерком и пријатељима.
Жилијет Капел, адвокат феминистичких група које су покренуле случај, изјавила је за радио Франце Интер:
"Она је прва дама Француске, њене ријечи су важне."
Капел је рекла да се Макрон чинила "веома ангажованом у борби за права жена, али у стварности можемо рећи да постоји јаз између њених јавних наступа и онога што она заиста мисли".
Свијет
1 седм0
Свијет
3 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму