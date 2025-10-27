Logo

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

27.10.2025

17:21

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац
Фото: Танјуг/АП

Пред судом у Паризу почело је суђење оптуженима за наводно узнемиравање на интернету прве даме Француске Брижит Макрон, односно тврдњи да је трансродна жена која је рођена као мушкарац.

Осам мушкараца и двије жене оптужени су за бројне злонамјерне коментаре о полу и сексуалности Брижит Макрон, чак изједначавајући њену разлику у годинама са супругом са "педофилијом".

Уколико буду осуђени, суочавају се са казном затвора до двије године.

Брижит Макрон

Свијет

Десет особа пред судом због тврдњи да је Брижит Макрон мушкарац

Тврдње о полу прве даме Француске такође добијају на значају у Сједињеним Државама, гд‌је су Брижит и Емануел Макрон у јулу поднијели тужбу за клевету против десничарске инфлуенсерке Кандас Овенс, која је изјавила да је супруга француског предсједника рођена као мушкарац, преноси Срна.

Она је рекла да је Брижит Макрон (72) рођена под именом Жан-Мишел Троње, што је у ствари име њеног старијег брата.

Меган Маркл

Сцена

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

Брижит Макрон поднијела је пријаву у августу 2024. године која је довела до истраге о сајбер узнемиравању и хапшењима у децембру 2024. и фебруару 2025. године.

Она је у септембру добила парницу на француском суду против двије жене које су допринијеле ширењу гласина о њеном полу.

Апелациони суд је поништио ту одлуку у јулу, а Брижит Макрон се жалила највишем суду Француске.

Brižit Makron

Француска

Суђење

kleveta

