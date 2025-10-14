Трамп и Макрон у жестоком окршају: Читач усана открио оштре ријечи

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп и француски предсједник Емануел Макрон у понедјељак су, током самита у египатском Шарм ел-Шеику посвећеног окончању сукоба између Израела и Хамаса, имали напету и неуобичајено дугу размјену ријечи током 30-секундног стиска руке.
Њихов однос већ годинама осцилира између пријатељства и отворених несугласица, а најновији инцидент долази након што је Француска признала палестинску државу – што је Трамп назвао "наградом за Хамасов терористички напад 7. октобра 2023."
Током заједничког фотографисања, двојица лидера чврсто су се држала за руке, очигледно се борећи за доминацију. Према професионалној читачици с усана Николај Хиклинг, размијенили су напете ријечи:
Трамп: "Драго ми је да те видим, значи – сложио си се?"
Макрон: (окренут од камере) "Је л' то искрено?"
Трамп: "Желим да знам зашто. Повриједио си ме. Већ знам."
Макрон: "Покушавам да донесем мир."
Макрон (тапшући Трампову руку): "Извини."
Трамп: (игнорише и јаче стеже руку) "Ријешићемо то иза затворених врата."
Макрон: "Видјећемо шта ће се десити."
Трамп: "Покажи ми. Видимо се ускоро."
Самит су заједнички организовали Трамп и египатски предсједник ел-Сиси, са циљем да се оконча рат у Гази и стабилизује Блиски исток. Присуствовало је 20 свјетских лидера, укључујући представнике Катара, Палестине, Турске, Шпаније, Уједињеног Краљевства, Италије, Норвешке и УН-а. Представници Израела и Хамаса нису били позвани.
Хиклинг је истакла да је стисак руке између Макрона и Трампа био пун "тјелесне игре моћи" – нешто што је и раније виђено између њих. Додала је да су Макронови покушаји да прекине контакт ("изговор 'извини', гледање надоле и окретање") значи нелагодности и жеље за смиривањем ситуације. С друге стране, Трампова тјелесна комуникација била је у контрасту с његовим ријечима о миру – што сугерише покушај контроле под кринком помирљивог тона.
Инцидент се догодио недуго након Макронове изјаве да признање палестинске државе не значи заборављање 7. октобра, али да наставак рата не води рјешењу, те да управо САД – као главни снабдјевач оружјем – има кључну улогу у окончању сукоба.
(б92)
