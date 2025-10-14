Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

Извор:
14.10.2025
09:08
Предсједник САД Доналд Трамп позвао је све земље Блиског истока, као и друге заинтересоване државе, да заједно раде на постизању одрживог мира у том региону.
"Све те земље које се толико дуго и упорно боре за регион морају да се уједине и заврше посао. Газа је само дио тога - велики дио мира на Блиском истоку", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут сошл".
У Египту је јуче одржан самит током којег су Трамп, предсједник Египта Абдел Фатах ел Сиси, предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган и катарски емир шеик Тамим бин Хамад ел Тани потписали коначан споразум о примирју у Гази.
