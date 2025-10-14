Орбан: Трамп је успио, сада је ред на Европу

Извор:
СРНА
14.10.2025
08:52
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан позвао је на успостављање мира у Европи, након самита о мировном споразуму у вези са сукобом у Појасу Газе.
Он је на друштвеним мрежама нагласио да сљедеће мора да буде успостављање мира у Европи, уз напомену да се то може постићи само преговорима.
"Оружје је утихнуло, таоци су ослобођени и мир влада на Блиском истоку. Предсједник САД Доналд Трамп је успио! Сада је ред на Европу", навео је Орбан.
Регион
Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје
Према његовим ријечима, успјех предсједника Трампа у вези са постизањем мира на Блиском истоку доказује да никада не треба одбацити преговоре.
"Без преговора нема мира. Вријеме је да ми, Европљани, пратимо примјер предсједника Трампа!", поручио је Орбан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму