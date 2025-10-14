Logo

Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

Извор:

Телеграф

14.10.2025

08:46

Коментари:

0
Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

Контролом једног возача у Улцињу утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога, код њега су пронађени наркотици, док је претресом стана у којем борави пронађено оружје, саопштила је црногорска полиција.

Службеници Одјељења безбједности Улцињ су зауставили и контролисали путничко моторно возило марке "ауди" улцињских регистарских ознака и лице које је њиме управљало А.Г. (25) из тога града, наводи се у саопштењу.

аутопут

Друштво

Огласио се АМС: Ево какви су јутрос услови за вожњу

Код њега је том приликом пронађено мање паковање са садржајем материје за коју се сумња да је опојна дрога марихуана и мање паковање са садржајем опојне дроге хашиш, прецизира се у саопштењу.

А.Г. је и тестиран на присуство психоактивних супстанци и утврђено је да је возилом управљао под дејством пет врста дрога и он је лишен слободе због прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, саопштила је црногорска полиција.

По налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици прибављена је наредба за претрес стана и других просторија које користи ово лице, гдје је пронађена и одузета мања количина опојне дроге марихуана, као и двије ловачке пушке и пиштољ марке ЦЗ.

napastvovanje zlostavljanje pixabay ilustracija

Свијет

Дјевојчица (9) се убила у својој соби: У школи јој говорили да је дебела и ружна?

Оружје је одузето из превентивних разлога и биће предмет одговарајућег поступка, а против А.Г. је поднијета и прекршајна пријава из Закона о спречавању злоупотребе дрога, наводи се у саопштењу црногорске полиције.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Улцињ

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ванредна сједница Скупштине града због стања у вртићима

Бања Лука

Ванредна сједница Скупштине града због стања у вртићима

1 ч

0
Виц дана: Студент на испиту

Вицеви

Виц дана: Студент на испиту

1 ч

0
Јутро облачно и суво: Какав ће бити остатак дана?

Друштво

Јутро облачно и суво: Какав ће бити остатак дана?

1 ч

0
Психолози кажу да је ово најбољи начин за раскид

Љубав и секс

Психолози кажу да је ово најбољи начин за раскид

1 ч

0

Више из рубрике

Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

Регион

Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

2 ч

0
Земљотрес у Хрватској

Регион

Земљотрес у Хрватској

2 ч

0
Цариници у чуду гледали шта је возач Хитне помоћи покушао прошверцати

Регион

Цариници у чуду гледали шта је возач Хитне помоћи покушао прошверцати

14 ч

0
Утврђен први случај болести плавог језика

Регион

Утврђен први случај болести плавог језика

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

09

30

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

Small banner

Тренутно на програму

6:45

Вјежбајте са Лидијом (Р)

лајфстајл

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Скулд (Р)

документарни програм

9:35

Аутошоп магазин (Р)

емисија о аутомобилизму

10:10

Телетрговина

телетрговина

10:25

Крваво цвијеће С02 ЕП 201 (Р, 12+)

серијски програм

11:10

Од јутра до сутра ЕП 73 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner