Јутро облачно и суво: Какав ће бити остатак дана?

14.10.2025
08:22
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити суво, на истоку и даље облачно, а у осталим предјелима доћи ће до дјелимичног разведравања уз сунчане периоде.
Ујутру и прије подне облачно, на истоку понегдје слаба киша. На југу током већег дијела дана биће сунчано и топлије.
Максимална температура ваздуха од 14 до 20, на југу до 23 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 11, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, на југу умјерен.
На југу и југозападу јутрос је сунчано, а у осталим крајевима претежно облачно, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
Ево какво нас вријеме очекује наредних дана
Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница нула степени, Гацко и Ливно два, Билећа и Дрвар три, Чемерно четири, Хан Пијесак шест, Соколац, Мркоњић Град, Нови Град и Бугојно седам, Приједор осам, Вишеград, Сребреница, Фоча, Јајце, Сански Мост, Сарајево и Зеница девет, Требиње 10, Бањалука, Зворник, Добој, Градачац, Мостар и Тузла 11, а Бијељина 12 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму