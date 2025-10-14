Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Извор:
АТВ
14.10.2025
07:13
Други дио седмице доноси могућу појаву приземних мразева, док је крајем седмице могућа пролазна киша.
Око 21. октобра се очекује јачање утицаја Атлантика уз пролазна наоблачења и кишу, али и мало више температуре ваздуха, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Наредних дана углавном суво, само је у току ноћи ка уторку над сјеверним, а у уторак током дана и над осталим дијеловима региона, могућа ријетка појава слабих пљускова, који преко 1.000 метара надморске висине могу бити у облику снијега.
Средином седмице хладније уз максимуме од 5 до 14 степени Целзијуса и слаб сјевероисточни вјетар, дуж Јадрана бура. До петка суво и хладно, а уз ведре ноћи расте вјероватноћа за приземне јутарње мразеве, посебно ван већих градских цјелина.
У петак би сасвим слаб циклон југу и југоистоку региона донио наоблачење са кишом, док би се то наоблачење у суботу ширило на сјевероисток, али још није јасно хоће ли кишни облаци добацити до сјевера Србије и Хрватске, а у колико и добаце очекују се мала количине кише.
Свијет
Експлозија у Италији, погинула три карабињера
У петак мало топлије уз максимуме до око 18 на сјеверу региона, а за викенд поново мало хладније уз максимуме од 5 до 14 степени Целзијуса.
Почетком следеће седмице слиједи промјена синоптике која нам доноси период типичног времена за овај дио године. Биће промјењиво облачно и топлије без јутарњих мразева, али уз повремену кишу и дневне максимуме од 15 до 22 степена Целзијуса, што је око или мало изнад просека.
Јаче погоршање времена је могуће око 28. октобра, али за сада нема говора о снегу у низинама.
