Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

14.10.2025

Други дио седмице доноси могућу појаву приземних мразева, док је крајем седмице могућа пролазна киша.

Око 21. октобра се очекује јачање утицаја Атлантика уз пролазна наоблачења и кишу, али и мало више температуре ваздуха, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Наредних дана углавном суво, само је у току ноћи ка уторку над сјеверним, а у уторак током дана и над осталим дијеловима региона, могућа ријетка појава слабих пљускова, који преко 1.000 метара надморске висине могу бити у облику снијега.

Средином седмице хладније уз максимуме од 5 до 14 степени Целзијуса и слаб сјевероисточни вјетар, дуж Јадрана бура. До петка суво и хладно, а уз ведре ноћи расте вјероватноћа за приземне јутарње мразеве, посебно ван већих градских цјелина.

У петак би сасвим слаб циклон југу и југоистоку региона донио наоблачење са кишом, док би се то наоблачење у суботу ширило на сјевероисток, али још није јасно хоће ли кишни облаци добацити до сјевера Србије и Хрватске, а у колико и добаце очекују се мала количине кише.

Свијет

Експлозија у Италији, погинула три карабињера

У петак мало топлије уз максимуме до око 18 на сјеверу региона, а за викенд поново мало хладније уз максимуме од 5 до 14 степени Целзијуса.

Почетком следеће седмице слиједи промјена синоптике која нам доноси период типичног времена за овај дио године. Биће промјењиво облачно и топлије без јутарњих мразева, али уз повремену кишу и дневне максимуме од 15 до 22 степена Целзијуса, што је око или мало изнад просека.

Јаче погоршање времена је могуће око 28. октобра, али за сада нема говора о снегу у низинама.

Временска прогноза

