Експлозија у Италији, погинула три карабињера

Три карабињера су погинула, а најмање 10 војника и полицајаца повријеђено је у експлозији која се догодила током полицијске операције у селу Кастел Д'Акано, у италијанској покрајини Верона.
Према првим информацијама, до експлозије је дошло током евакуације двоспратне сеоске куће, у којој су се налазиле три особе, пренијела је Анса.
Зграда се урушила усљед детонације, затрпавши припаднике снага безбједности који су се налазили унутар и око објекта.
Међу повријеђенима је и једна жена из куће за коју се сумња да је изазвала експлозију.
Њено стање, као и мотиви потенцијалног подметања експлозива, за сада нису познати.
Истрага је у току.
