Експлозија у Италији, погинула три карабињера

Извор:

Агенције

14.10.2025

07:06

Експлозија у Италији, погинула три карабињера
Фото: Пекселс

Три карабињера су погинула, а најмање 10 војника и полицајаца повријеђено је у експлозији која се догодила током полицијске операције у селу Кастел Д'Акано, у италијанској покрајини Верона.

Према првим информацијама, до експлозије је дошло током евакуације двоспратне сеоске куће, у којој су се налазиле три особе, пренијела је Анса.

vrtic

Бања Лука

Бањалучки вртићи од данас у штрајку

Зграда се урушила усљед детонације, затрпавши припаднике снага безбједности који су се налазили унутар и око објекта.

Међу повријеђенима је и једна жена из куће за коју се сумња да је изазвала експлозију.

Њено стање, као и мотиви потенцијалног подметања експлозива, за сада нису познати.

Истрага је у току.

Таг:

Експлозија

