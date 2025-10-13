Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу

Извор:
13.10.2025
Предсједник Мадагаскара Андри Раџоелина напустио је земљу послије вишедневних протеста и немира.
Опозициони лидер у парламенту рекао да је Раџоелина напустио Мадагаскар након што су се јединице војске јуче придружиле демонстрантима, преноси Ројтерс.
Војни извори тврде да је Раџоелина одлетио из земље француским војним авионом.
Француски радио РФИ је јавио да је постигао договор са предсједником Емануелом Макроном.
Демонстрације на Мадагаскару су избиле 25. септембра због несташице воде и струје, али су брзо ескалирале у устанак због ширих проблема, укључујући корупцију, лоше управљање и недостатак основних услуга.
Према подацима УН, најмање 22 особе су погинуле у сукобима између демонстраната и снага безбједности.
Мадагаскар има око 30 милиона становника, од којих три четвртине живе у сиромаштву, а већина њих су млади, наводи "Спутњик".
