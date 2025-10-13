Logo

Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу

Извор:

Агенције

13.10.2025

22:10

Коментари:

0
Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Мадагаскара Андри Раџоелина напустио је земљу послије вишедневних протеста и немира.

Опозициони лидер у парламенту рекао да је Раџоелина напустио Мадагаскар након што су се јединице војске јуче придружиле демонстрантима, преноси Ројтерс.

Војни извори тврде да је Раџоелина одлетио из земље француским војним авионом.

Француски радио РФИ је јавио да је постигао договор са предсједником Емануелом Макроном.

Демонстрације на Мадагаскару су избиле 25. септембра због несташице воде и струје, али су брзо ескалирале у устанак због ширих проблема, укључујући корупцију, лоше управљање и недостатак основних услуга.

Према подацима УН, најмање 22 особе су погинуле у сукобима између демонстраната и снага безбједности.

Мадагаскар има око 30 милиона становника, од којих три четвртине живе у сиромаштву, а већина њих су млади, наводи "Спутњик".

Подијели:

Таг:

Madagaskar

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Орбан је сјајан лидер

Свијет

Трамп: Орбан је сјајан лидер

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

3 ч

0
Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

Свијет

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

3 ч

0
Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Свијет

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Премијер: Вријеме је да Шкотска постане независна

22

37

Стравична несрећа: Има мртвих, полиција на терену

22

23

Трамп дао изјаву, порасле акције

22

10

Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу

22

00

Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner