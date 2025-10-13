Logo

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

13.10.2025

21:27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена"

Предсједник САД Доналд Трамп, египатски предјседник Абдел Фатах ел Сиси, турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган и катарски емир Тамим бин Хамад ел Тани потписали су данас мировни план за Газу.

Документ је потписан током међународног самита око двадесет свјетских лидера у египатском љетовалишту Шарм ел Шеик на Црвеном мору. Након церемоније, Трамп је одржао говор, рекавши да је ово ''дан за који су људи широм региона и свијета радили, тежили, надали се и молили се за њега“.

Свијет

Мелони о убиству Кирка: Платио је животом

''Постигли смо оно што су сви говорили да је немогуће - коначно имамо мир на Блиском истоку. Тако је лијепо видјети како свиће нови, лијеп дан. А сада почиње обнова'', рекао је предсједник САД. Додао је да осјећа ''огромну захвалност према арапским и муслиманским народима“ који су, како је рекао, ''помогли да се овај невјероватан напредак догоди“, преноси Аваз.

Док је говорио, иза њега је стајао низ свјетских лидера, укључујући италијанску премијерку Ђорђу Мелони. У једном тренутку, Трамп се окренуо ка њој и рекао:

''Имамо прелијепу младу жену. Ако у Сједињеним Државама користите ријеч ''лијепа“, то је крај ваше политичке каријере.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Трамп је одржао историјски говор, мир је могућ када постоји поштовање

Затим је додао: ''Али ризиковаћу. Гдје је она? Овдје је. Да ли вам смета што ме зову 'лијепа'? Јер вам смета. Хвала вам што сте дошли. Жељела је да буде овдје и невјероватна је. Људи је заиста поштују. Она је веома успјешна политичарка.“

