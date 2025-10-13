Извор:
Будућност Европе зависи од предсједника Русије Владимира Путина, сматра фински геополитички аналитичар и професор Туомас Малинен.
„Мислим да судбина Европе и све одлуке о њој сада леже на плећима предсједника Путина“, написао је Малинен на друштвеној мрежи Икс.
I think that the resolution and the fate of Europe now lie on the shoulders of President Putin. — Tuomas Malinen (@mtmalinen) October 13, 2025
If he's too soft, Europe will succumb to a war eventually engulfing the U.S. and the world.
This (softness) is the main risk, imho, because his past actions show that we do not…
Према његовом мишљењу, ако руски лидер „буде превише мек“, Европа ће постати жртва рата који ће „на крају захватити Сједињене Америчке Државе и остатак свијета“.
Москва је више пута наглашавала да је вршење притиска на Русију у вези са украјинским рјешењем узалудно. Министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да је Русија спремна да разговара о политичким аспектима рјешавања ситуације са Украјином и да ради у било ком формату. Истовремено, Москва још увијек није добила одговор од Кијева на приједлог о стварању три радне групе за конкретније рјешавање хуманитарних, војних и политичких питања, који је изнет на преговорима у Истанбулу 2022. године.
