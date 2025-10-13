Logo

Мушкарац пронађен мртав у стану након 15 година, нико није посумњао да је умро

13.10.2025

19:06

Мушкарац пронађен мртав у стану након 15 година, нико није посумњао да је умро
Фото: АТВ

У Валенсији, у Шпанији, пронађено је тијело мушкарца за кога се вјерује да је лежао у свом стану око 15 година.

Језиво откриће у насељу Ла Фуенсанта догодило се након што су ватрогасци и полиција ушли у стан на шестом спрату кроз прозор како би га очистили од поплава изазваних недавним обилним кишама, јавиле су телевизијске станице РТВЕ и Антена 3, позивајући се на полицијски извјештај из источно шпанског града.

Деценијама је живио одвојено од породице и имао је мало контакта са спољним свијетом. Лист Ел Паис је објавио да је смрт човјека прошла незапажено јер су му рачуни били плаћени 15 година, а комшије су редовно празниле његово препуно поштанско сандуче.

Тагови:

Шпанија

преминуо у стану

