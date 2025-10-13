Мушкарац пронађен мртав у стану након 15 година, нико није посумњао да је умро

13.10.2025
19:06
Коментари:0
У Валенсији, у Шпанији, пронађено је тијело мушкарца за кога се вјерује да је лежао у свом стану око 15 година.
Језиво откриће у насељу Ла Фуенсанта догодило се након што су ватрогасци и полиција ушли у стан на шестом спрату кроз прозор како би га очистили од поплава изазваних недавним обилним кишама, јавиле су телевизијске станице РТВЕ и Антена 3, позивајући се на полицијски извјештај из источно шпанског града.
Прве истраге власти указују на то да је човјек по имену Антонио умро око 2010. године, вјероватно у 70. или 71. години живота.
Његово мумифицирано тијело пронађено је умотано у одјећу у спаваћој соби. Био је окружен живим голубовима, мртвим голубовима, инсектима и гомилом смећа.
Врата стана су била закључана изнутра и није било знакова провале. Комшије тешко могу да повјерују да су практично 15 година живјеле под истим кровом са покојником. Они који су га познавали описали су га као повучену и усамљену особу, пише Индекс.
Деценијама је живио одвојено од породице и имао је мало контакта са спољним свијетом. Лист Ел Паис је објавио да је смрт човјека прошла незапажено јер су му рачуни били плаћени 15 година, а комшије су редовно празниле његово препуно поштанско сандуче.
