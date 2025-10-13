Logo

Најмање 66 повријеђених у судару два воза у Словачкој

13.10.2025

18:40

Најмање 66 повријеђених у судару два воза у Словачкој
Фото: Youtube/Reuters/screenshot

Два воза су се у понедјељак сударила у источној Словачкој, искочивши из шина локомотива и вагон и повриједивши најмање 66 људи, саопштиле су службе хитне медицинске помоћи и полиција.

Према доступним информацијама, у несрећи није било смртних случајева.

Полиција је саопштила да се судар догодио испред тунела у близини села Јаблонов над Турном, око 55 километара западно од Кошица, главног града источнословачког региона, јавља Ројтерс.

На видео снимцима које је полиција објавила на Фејсбуку, може се видјети увијени метални отпад, као и локомотива и вагон који су након судара завршили поред пруге, на падини брда.

У тренутку судара, у возовима је било око 80 путника, саопштила је полиција.

Словачке жељезнице су саопштиле да се судар догодио на дијелу пруге гдје се пруге укрштају и спајају у једну пругу, и да се узрок несреће још увијек истражује.

