Руски научници представили најновију вакцину против рака

Руски научници представили су у Србији револуционарно откриће - најновију мРНК вакцину против рака, а ако дође до реализације сарадње, Србија би могла постати прва земља након Русије у којој ће ова вакцина бити доступна пацијентима.
Вакцина се развија у оквиру државног пројекта под покровитељством предсједника Русије Владимира Путина, у који је укључено 17 водећих руских института и универзитета.
Министар без портфеља у Влади Србије задужен за међународну економску сарадњу и положај цркве у земљи и иностранству Ненад Поповић рекао је да је вакцина против онколошких болести развијена на бази мРНК технологије.
Он је појаснио да се иновативна терапија креира персонализовано за сваког пацијента и, према резултатима претклиничких испитивања, показује изузетно високу ефикасност у лијечењу карцинома.
- За разлику од класичних вакцина које се користе у превентивне сврхе, ова терапија активира имунолошки систем пацијента да препозна и уништи ћелије рака - рекао је Поповић.
Он је истакао да Србија жели да ову иновативну терапију учини доступном онколошким пацијентима, саопштено је из кабинета министра Поповића.
Планирано је да се руска делегација састане и са министром здравља Србије Златибором Лончаром, као и руководством Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" и Републичког фонда за здравствено осигурање, када ће бити разговарано о стручним аспектима, могућностима финансирања и моделима сарадње.
Руску делегацију, коју је предводио члан Руске академије наука Александар Гинцбург, чине представници Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја", Министарства здравља Русије и Руског фонда за директне инвестиције.
Циљ посјете је успостављање сарадње у области науке и медицине, те представљање нове мРНК вакцине против карцинома српским званичницима.
