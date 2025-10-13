Иван Маринковић напустио Елиту

Извор:
Актуелни учесник "Елите", Иван Маринковић, напустио је данас Бијелу кућу, како би се суочио са Жаном Омниом на суду.
Иван Маринковић се на заказаном рочишту појавио у поподневним часовима, али након краћег боравка, донесена је одлука да суђење буде помјерено.
Подсјетимо, Жана Омниа је Маринковића тужила за увреду части, што је разлог њиховог данашњег суочавања.
Жана и Иван годинама ратују, а током њихових жестоких вербалних расправа, он је у више наврата упутио бруталне оптужбе на њен рачун, те је она ријешила да подвуче црту и сусретне се са њим да суду.
Раније је говорила да ће, уколико га буде добила на суду, морати да јој упути јавно извињење, међутим још увијек се не зна како ће се овај случај завршити.
