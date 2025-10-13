Logo

Додик: СНСД одбија било какве приговоре да кочи европски пут БиХ

13.10.2025

17:06

Коментари:

1
Додик: СНСД одбија било какве приговоре да кочи европски пут БиХ
Фото: АТВ

СНСД одбија било какве приговоре да је кочничар на европском путу БиХ, рекао је предсједник ове странке Милорад Додик, на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Рекао је да је делегација СНСД-а данас имала састанак са ХДЗ-ом БиХ, те додао да су потврдили добру сарадњу.

''Имамо потпуну одговорност за функционисање уставног поретка БиХ. Трудимо се да функционишу институције БиХ у складу са Уставом'', јасан је Додик.

"Држава - Република Српска"

Култура

Сутра представљање књиге Милорада Додика "Држава - Република Српска"

Истакао је да ће бити погубно ако до краја године на нивоу БиХ не буде усвојен буџет.

''Уколико га не усвојимо то ће бити специфична ситуација. Разговорали смо и о сарадњи двије партије на нивоу Републике Српске, која је добра и биће настављена. У наредном периоду долази вријеме да се мијења Изборни закон. Ми то подржавамо већ више од деценије и ми смо спремни да у том дијелу промјена учестгвујејмо. Све што је урадио Критијан Шмит треба да буде поништено'', навео је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

Истакао је да треба да се омогући равноправност Хрвата у ФБиХ, преноси РТРС.

''Вјерујемо да је будућност БиХ у три ентитета, да ФБиХ подијели на два ентитета. Бошњаци су неспособни да направе било какву државу, ни унитарну, нити било какву'', рекао је Додик.

Милорад Додик

СНСД

Коментари (1)
