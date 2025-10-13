Додик: СНСД одбија било какве приговоре да кочи европски пут БиХ

13.10.2025
17:06
Коментари:1
СНСД одбија било какве приговоре да је кочничар на европском путу БиХ, рекао је предсједник ове странке Милорад Додик, на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Рекао је да је делегација СНСД-а данас имала састанак са ХДЗ-ом БиХ, те додао да су потврдили добру сарадњу.
''Имамо потпуну одговорност за функционисање уставног поретка БиХ. Трудимо се да функционишу институције БиХ у складу са Уставом'', јасан је Додик.
Култура
Сутра представљање књиге Милорада Додика "Држава - Република Српска"
Истакао је да ће бити погубно ако до краја године на нивоу БиХ не буде усвојен буџет.
''Уколико га не усвојимо то ће бити специфична ситуација. Разговорали смо и о сарадњи двије партије на нивоу Републике Српске, која је добра и биће настављена. У наредном периоду долази вријеме да се мијења Изборни закон. Ми то подржавамо већ више од деценије и ми смо спремни да у том дијелу промјена учестгвујејмо. Све што је урадио Критијан Шмит треба да буде поништено'', навео је Додик.
Република Српска
Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ
Истакао је да треба да се омогући равноправност Хрвата у ФБиХ, преноси РТРС.
''Вјерујемо да је будућност БиХ у три ентитета, да ФБиХ подијели на два ентитета. Бошњаци су неспособни да направе било какву државу, ни унитарну, нити било какву'', рекао је Додик.
Наука и технологија
39 мин0
Занимљивости
43 мин0
Свијет
58 мин0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
17
40
17
35
17
33
17
27
17
19
Тренутно на програму