СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

Извор:

СРНА

13.10.2025

13:03

Коментари:

0
СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године
Фото: АТВ

Предсједници Социјалистичке партије Петар Ђокић и ДЕМОС-а Недељко Чубриловић потписали су данас у Бањалуци споразум о сарадњи, а између осталог, предвиђа формирање заједничке кандидатске листе на изборима 2026. године за Народну скупштину и Парламентарну скупштину БиХ.

Ђокић је истакао да ове двије партије већ дуго сарађују и имају висок степен разумијевања за политичка дешавања у Републици Српској.

"Циљ нам је да снажимо институције Републике Српске, да се одупремо бројним притисцима и да будемо снажан отпор онима који насрћу на интересе Републике Српске", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре.

Он је навео да на овај начин желе да осигурају виши ниво укључености чланова и активиста, као и да дају осјећај сигурности младим људима.

"Републици Српској је потребно јединство. То можемо остварити кроз сарадњу партија", поручиио је Ђокић.

Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић рекао је да је ово један од важнијих тренутака за партије у политичком развоју и навео да је циљ припрема за изборе наредне године.

"Мислим да је ово право вријеме када треба започети активности. Споразум је дефинисао начела сарадње, а процесом ће координисати тијело са по три члана из двије партије. Одлуке ће се доносити консензусом", појаснио је Чубриловић.

Он је истакао да су важни избори наредне године с обзиром на политичку ситуацију у Републици Српској и БиХ.

"Улазимо у процес нежељених избора, а ријеч је о изнуђеним потезима које морамо повући и ова коалиција на челу са СНСД-ом излази сасвим спремна. Ово је мандат СНСД-а и не би требало да имамо посебних проблема за окончање мандата који је освојен регуларно прије три године", истакао је Чубриловић.

Тагови:

Петар Ђокић

Недељко Чубриловић

