Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

СРНА

13.10.2025

11:34

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је компанији "Комсар енерџи Република Српска" до сада исплаћено 30 милиона КМ за преузимање концесије у Угљевику и да је тражио да му се доставе сви досадашњи уговори, те да ће више детаља имати наредних дана.

"Разговарао сам и са Луком Петровићем, директором Електропривреде Републике Српске, који је и појаснио о чему се ради. Ријеч је о преузимању фирме која има четири концесије. Тражио сам да видим који су то разлози због којих нису реализоване", појаснио је Минић.

Он је навео да је информације тражио и од министра финансија Републике Српске о начину исплате.

"Упознат сам да за то постоје средства и да су планирана. Више детаља ћу имати у наредних неколико дана. Ништа се неће десити док не добијемо све о компанији `Комсар` и њиховом статусу и дозволама", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Саво Минић

