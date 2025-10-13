Logo

Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

13.10.2025

06:58

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Честитам Српској листи величанствену и убједљиву побједу на изборима. Побједу која значи да ће српски народ на Косову и Метохији сам одлучивати о својој будућности, написао је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Иксу.

- Побједу која гарантује останак и опстанак нашег народа. Срби су данас храбро и одлучно показали шта значи оданост и вјера у своју отаџбину. Јединством су побиједили све неправде. Куртијев режим данас је поражен. Честитам предсједнику Александру Вучићу велику побједу - каже Додик.

Таг:

Милорад Додик

