Додик: Честитам Српској листи; Побједа која гарантује останак и опстанак нашег народа на КиМ

13.10.2025
06:58
Честитам Српској листи величанствену и убједљиву побједу на изборима. Побједу која значи да ће српски народ на Косову и Метохији сам одлучивати о својој будућности, написао је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Иксу.
- Побједу која гарантује останак и опстанак нашег народа. Срби су данас храбро и одлучно показали шта значи оданост и вјера у своју отаџбину. Јединством су побиједили све неправде. Куртијев режим данас је поражен. Честитам предсједнику Александру Вучићу велику побједу - каже Додик.
