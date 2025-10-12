Шпајз фест у Челинцу

Извор:
12.10.2025
Шеталиште уз Врбању данас је постало позорница мириса, боја и традиције. Шпајз фест је 4. годину за редом окупио мале произвођаче и занатлије из различитих крајева, нудећи посјетиоцима прилику да пробају домаће специјалитете, упознају људе који их стварају и осјете топлину завичаја.
"Данас на Шпајз фесту сам изложила свашта нешто. Учествујемо од првог дана откад се Шпајз фест организује и задовољни смо. Увијек покажемо оно сто имамо и послије Шпајз феста нам неко дође да купи. Ако не може тога дана и ми смо задовољни углавном изнесемо оно сто ми спремимо током године сто имамо вишка", рекла је једна од учесника.
За многе излагаче Шпајз фест је више од продаје, то је прилика да покажу чиме се баве, да размијене искуства и да очувају повјерење које су годинама градили са купцима. Посебно међу пчеларима и произвођачима здраве хране, расте жеља да се прикаже оно што се ствара властитим рукама и из чисте природе.
"Ту буде значајна продаја, али мени је значајније то што ме људи препознају и да ми се враћају током године", "Имамо нешто сјемена старе сорте. То нам је доста битно да већином насе домаће локалне и старе сорте што су отопорне нису хибриди да се сјеме сири", признали су излагачи.
За посјетиоце, ова манифестација није само сајам домаћих производа, већ прилика да се подсјетимо колико је важно цијенити оно што сами стварамо.
"Један диван догађај који данас нажалост ништа не цијенимо своје све што је етикетирано из извоза је квалитетније него што сами произведемо","Прије свега добро за здравље и лијепо да се наши људи нећим баве и овако да се сретнемо видимо погледамо", рекли су посјетиоци.
Подршку манифестацији дају и Општина Челинац и Центар за културу. Поручују да је Шпајз фест постао препознатљив догађај који спаја традицију, локалну производљу и туризам, али и подсјећа да заједништво и домаће вриједности заслужују посебно мјесто у културном животу града.
"Тренутно излагача овд је како из Општине Челинац тако из цијеле БиХ, треба напоменути да су овд је сајам домаће хране домаћих прозивода, заната, рукотворина: истакао је начелник Челинца Владо Глигорић.
"Центар за културу у току године има преко 60 манифестација, које организују и оно што нам је најбитније сваке године надопуњавамо се са новим репертоаром манифестација али и чувамо оно што годинама уназад гајимо а то је данашња манифестација", рекла је в.д. директора Центра за културу у Челинцу Николина Вујичић.
На крају дана, више од свега остали су осмијеси и осјећај поноса на оно што се ствара у домаћинствима широм Републике Српске. Шпајз фест је још једном показао да вриједност домаћег није само у производу, већ у људима који иза њега стоје.
