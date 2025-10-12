Гаси ли се ПДП?

Аутор:Кристина Секерез
12.10.2025
19:21
Коментари:2
Руши ли Драшко Станивуковић ПДП, питање је које се намеће од најаве формирања новог политичког покрета. Данас тврди да то неће угрозити ПДП и да ће покрет бити представљен 19. октобра на Палама. Каже Станивуковић да у дјеловању ПДП-а нема заокрета, те да је ријеч о укрупњавању политичких снага. Оцјењује да ће нови покрет већ на оснивању бити други по снази у Републици Српској.
Покрет је једна у низу подвала и превара Драшка Станивуковића, категоричан је Небојша Вукановић. Циљ је, тврди, манипулација народом. Подсјећа Вукановић да Станивуковић прави пакт са својим некадашњим највећим непријатељем.
"Што је најтрагичније у свему, он је много, много лошији градоначелник и много корумпиранији него што је био Игор Радојичић. Он покушава да сачува неки опозициони имиџ годину дана, а онда да буде власт с онима који побиједе. Ако побиједи опозиција, да он каже: „ја сам опозиционар и увијек сам био ту, могу ли ја бити премијер и добити три министарства, ЕРС, УКЦ“, а, уколико побиједи Додик, он је већ дао изјаву да он није ни власт ни опозиција, да је он, како каже, авангарда", рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Све указује на то да би могло да дође до осипања ПДП-а. Видимо да људи из врха партије не подржавају формирање тог покрета, каже лидер СПС-а.
"Свако хоће да се укрупњава, да покуша да представи неку побједничку причу. Видјећемо када се формира тај покрет колико ће људи изаћи из тих политичких партија. Већ има најава – видимо шеф посланичког клуба ПДП-а, видимо и првог предсједника, почасног предсједника ПДП-а сада да не подржавају формирање тог покрета", казао је предсједник СПС-а Горан Селак.
Станивуковић ће покушати да утопи ПДП у нови покрет, оцјена је аналитичара. Драго Вуковић каже да ће та идеја наштетити партији.
"ПДП који је био у фази неког опоравка, сада је он преузео партију, с овом новом идејом ја мислим да ће ту бити неких проблема, али Станивуковић је познат као човјек високих амбиција. Када би га питали може ли он то радити, он би вам вјероватно рекао могу ја још један посао политички радити, осим да водим покрет и ПДП", објаснио је социолог и политички аналитичар Драго Вуковић.
Колико је то одговорно понашање, дало би се посебно обрадити. Најкраће речено, чини се да је одговорност постала страна ријеч у политици.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
19:45
Без коментара
без коментара
19:55
Маркетинг
маркетинг
20:00
Скулд ЕП01
документарни програм
20:30
Бистра вода ЕП01
серијски програм
21:30
Персона С02ЕП01
серијски програм
22:30
Краљ Њујорка (12+)
филмски програм