Додик о изборима на КиМ: Свака гласачка кутија је кутија отпора и поноса

12.10.2025

12:06

Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске, Милорад Додик поручио је да Срби на Косову и Метохији данас не бирају само одборнике - бирају своје право да остану и опстану на својој земљи.

- Знам да није лако, али свака кутија са гласачким листићем је и кутија отпора, поноса и вјере да се српски народ не повлачи. Као и увијек кроз историју, ми не бранимо привилегије - бранимо право да сами одлучујемо о себи - поручио је Додик.

Косово-избори-12102025

Србија

Изборе на Косову обезбјеђује 6.500 полицајаца

Додаје да је данас важно да сви Срби изађу на изборе и дају глас онима који су на првој линији те борбе.

- Подршка доктору Зорану Елеку и свим кандидатима Српске листе, који, као и цијели наш народ, чувају достојанство, мир и слободу. Али и поштовање свим другим Србима који данас учествују и гласају на изборима, а који у срцу носе да су Косово и Метохија српски и да је Косово Србија - нагласио је Додик.

Поручује да се Срби не мире са неправдом.

MILOŠ-VUČEVIĆ-080925

Србија

Вучевић: Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе

- Срби се никада не мире с неправдом - они јој излазе на црту - закључио је Додик.

Коментари (0)
