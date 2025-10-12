Додик о изборима на КиМ: Свака гласачка кутија је кутија отпора и поноса

12.10.2025
Предсједник Републике Српске, Милорад Додик поручио је да Срби на Косову и Метохији данас не бирају само одборнике - бирају своје право да остану и опстану на својој земљи.
- Знам да није лако, али свака кутија са гласачким листићем је и кутија отпора, поноса и вјере да се српски народ не повлачи. Као и увијек кроз историју, ми не бранимо привилегије - бранимо право да сами одлучујемо о себи - поручио је Додик.
Додаје да је данас важно да сви Срби изађу на изборе и дају глас онима који су на првој линији те борбе.
- Подршка доктору Зорану Елеку и свим кандидатима Српске листе, који, као и цијели наш народ, чувају достојанство, мир и слободу. Али и поштовање свим другим Србима који данас учествују и гласају на изборима, а који у срцу носе да су Косово и Метохија српски и да је Косово Србија - нагласио је Додик.
Поручује да се Срби не мире са неправдом.
- Срби се никада не мире с неправдом - они јој излазе на црту - закључио је Додик.
