Ево шта према народном вјеровању значи ако је Михољдан сунчан

12.10.2025

12:01

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

Михољдан, или дан светог архангела Михаила (Светог Михајла), слави се сваке године 12. октобра по новом (25. октобра по старом) календару.

Овај празник, који народ често зове и јесењи Свети Аранђел, означава вријеме када се љето коначно опрашта, а природа прелази у мирнији, златни дио године Михољско љето.

vladimir putin-05092025

Свијет

Неочекивани детаљ на Путиновом рођендану: Сви гледају у његов тањир

Поријекло и значење празника

Свети архангел Михаило у хришћанству је вођа небеских сила, заштитник вјере и праведности, онај који стоји „на десници Божијој“. У народној традицији, Михољдан је повезан са свјетлом, сунцем и топлином, јер се вјерује да управо тада Бог шаље посљедње топле дане прије зиме — познате као Михољско љето.

Народни обичаји и вјеровања

На Михољдан, домаћинства су се некада окупљала око огњишта, припремала свечани ручак и захваљивала на плодовима љета и богатој жетви. Био је то дан мира, благости и породичне слоге.

Најважнији обичаји су:

Паљење свијеће у част светог Михаила и молитва за здравље и благостање дома. Домаћице су спремале молитвену трпезу, обично без меса — са погачом, медом, орасима и вином. Вјеровало се да се душе умрлих тада налазе близу свијета живих, па су људи посјећивали гробове својих најмилијих. Старији су говорили да како је вријеме на Михољдан, таква ће бити и јесен – ако је топло и ведро, биће дуготрајно лијепо вријеме.

grijanje radijator

Савјети

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

Симболика Михољског љета

Посебан дио овог празника је и појава топлих дана у октобру – тзв. Михољско љето. Каже се да га свети Михаило „даје људима да заврше послове на пољу и у кући, прије него што стигне права зима“. Ти дани су симбол Божије милости и прилика да се човјек захвали на свему што има.

Miholjsko ljeto

Miholjdan

