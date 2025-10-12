Изборе на Косову обезбјеђује 6.500 полицајаца

Извор:
СРНА
12.10.2025
11:29
Коментари:0
Изборе на Косову и Метохији данас обезбјеђује 6.500 полицајаца и у досадашњем току гласачког процеса нису забиљежени инциденти, саопштила је полиција самопроглашеног Косова.
"Отворене су командне собе на централном и локалном нивоу полиције, сви руководиоци су на дужности и операција је почела јутрос у 3.00 часа", изјавио је генерални директор полиције Газменд Хоџа.
Република Српска
Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце
Он је рекао да ће "на основу догађаја из прошлости", полиција највећи фокус имати на сјеверу Косова, али је додао да не очекује веће инциденте.
Сцена
2 ч0
Србија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму