Logo

Изборе на Косову обезбјеђује 6.500 полицајаца

Извор:

СРНА

12.10.2025

11:29

Коментари:

0
Избори на Косову
Фото: Tanjug/AP/Visar Kryeziu

Изборе на Косову и Метохији данас обезбјеђује 6.500 полицајаца и у досадашњем току гласачког процеса нису забиљежени инциденти, саопштила је полиција самопроглашеног Косова.

"Отворене су командне собе на централном и локалном нивоу полиције, сви руководиоци су на дужности и операција је почела јутрос у 3.00 часа", изјавио је генерални директор полиције Газменд Хоџа.

Branimir Kojić

Република Српска

Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце

Он је рекао да ће "на основу догађаја из прошлости", полиција највећи фокус имати на сјеверу Косова, али је додао да не очекује веће инциденте.

Подијели:

Тагови:

Kosovo

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Сцена

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

2 ч

0
Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Србија

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За три знака од данас слиједе велике промјене: Доживјеће успјех на свим пољима

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Србија

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

3 ч

0
Miloš Vučević

Србија

Вучевић: Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе

4 ч

1
Priština Kosovo

Србија

Шта Срби са Косова и Метохије очекују од локалних избора

4 ч

0
Локални избори на Косову и Метохији

Србија

Локални избори на Косову и Метохији

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

18

Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

14

09

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

14

01

Ови знако указују да партнер жели да раскине везу

14

00

Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

13

56

Ситуација се додатно заоштрава: 58 мртвих, послати тенкови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner