Вучевић: Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе

Извор:
Танјуг
12.10.2025
10:19
Коментари:1
Предсједник Српске напредне странке и савјетник предсједника Србије за регионална питања Милош Вучевић изјавио је данас да се нада да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе на Косову и Метохији и да ће се одазвати на позив државе да гласају.
Вучевић је за тв Прва нагласио да данашњи избори нису само пуко гласање, већ питање опстанка Срба на Косову и Метохији.
Свијет
Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле
- Не смијемо да прогутамо то кукавичије јаје да када Срби гласају на изборима у Покрајини тиме признајемо такозвану независну државу Косово - рекао је он и подсјетио да су албански градоначелници послије претходних избора инсталирани у српске општине и да су они водили општину гдје је 97 одсто Срба.
- Тако да је важно да Срби изађу на изборе. Ми смо учествовали у кампањи у централној Србији, у смислу да мотивишемо интерно расељене Србе да изађу на изборе, прије свега у ових 10 општина гдје Срби чине већину. Вјерујемо да ће те општине изабрати добру власт и да су Срби препознали Српску листу - поручио је Вучевић.
Како је додао, док је Срба на Косову и Метохији ту је и Србија и то премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти добро зна и зато врши притиске.
Наука и технологија
Говор вјештачке интелигенције постаје идентичан људском
- Као што зна да мора да фингира друге политичке опције и политичаре, који су послушници Куртија. Изабрали су Рашића иако је то супротно ниховом Уставу, изабрали су некога ко није могао бити изабран испред српске заједнице на Косову и Метохији - указао је Вучевић.
Према његовим ријечима, њима је све дозвољено, а данас се на сваки начин онемогућава Србима учешће на изборима.
- Бојим се да су нама у једном периоду, посебно од 2012. године намицали да се помиримо са том реалношћу, да гледамо у будућност, да је то ријешено. Ко се одрекао било чега? Нико се не одриче ничега, а само ми треба да се одрекнемо нечега из чега смо потекли. Мијешамо се, јер по повељи УН и Резолуцији 1244 то је територија Републике Србије, а то што кршите међународно право не значи да треба да вам аплаудирамо - казао је Вучевић.
Србија
Шта Срби са Косова и Метохије очекују од локалних избора
Он је нагласио да је Косово и Метохија национално и надстраначко питање.
- Ми смо се сви негдје одрекли политичког индентитета у смислу странака, немате СНС, СПС, ни радикале, него је тамо дошло до хомогенизације српског бирачког тијела у Српску листу, јер стање на Косову и Метохији не дозвољава класично партијско организовање - закључио је лидер СНС.
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму