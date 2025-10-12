Logo

Шта Срби са Косова и Метохије очекују од локалних избора

Извор:

Sputnjik

12.10.2025

10:06

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Први бирачи који су јутрос гласали на локалним изборима у сјеверном делу Косовске Митровице изразили су очекивање да ће српски народ вратити власт у своје руке у општинама на сјеверу покрајине и да ће побиједити Српска листа.

На бирачком мјесту 3804 у Основној школи "Свети Сава" у Сјеверној Митровици међу првима је гласао Радојко Јовановић из Житковца, који каже да очекује да Срби врате власт у општинама на сјеверу и побједу Српске листе.

Талибани-Авганистан-30092025

Свијет

Жесток окршај између талибанских и пакистанских снага дуж границе

- На претходним изборима Албанци су освојили власт са два одсто освојених гласова, а Лондон, Брисел и Вашингтон су то признали као легалне изборе. Сада је тренутак да учврстимно власт и да никада више не дозволимо да у нашем простору у којем смо већина, владају они који то не заслужују - рекао је Јовановић.

Додао је да на овим изборима очекује побједу Српске листе, да би у свим градовима гдје Срби имају већину могли да спријече кршење Бриселског споразума и Резолуције 1244 СБ УН.

- Требало би да спријечимо непријатељства, кршење одредби Резолуције 1244 и да живимо сви у слози пред Богом - рекао је Јовановић.

Беба

Свијет

Отац се дрогирао поред једногодишњег дјетета: Дјевојчици се боре за живот

Бојан Милић, који је такође јутрос гласао међу првима у Основној школи "Свети Сава" у Сјеверној Митровици изразио је очекивање да ће на овим изборима бити смијењена нелегитимна власт која влада са три одсто освојених гласова и да ће се остварити већинска воља српског народа.

- Ништа више не очекујем од тога. Да ми побиједимо. Једноставно очекујем побједу Српске листе - рекао је Милић.

Бирачи у Грачаници очекују више слободе за Србе

Грађани који су међу првима остварили своје гласачко право на локалним изборима у бирачком центру у Грачаници кажу да очекују бољитак и више слободе за српски народ на Косову и Метохији.

Приштина-пуцњава-12102025

Фудбал

Пуцњава у Приштини током меча Србија-Албанија

- Обавила сам своју грађанску дужност. Очекујемо да ће бити боље, да сви сложно функционишемо, као што је некада било - каже пензионерка из Грачанице.

Друга мјештанка Грачанице која је гласала у Основној школи "Краљ Милутин" у Грачаници рекла је да очекује више слободе за српски народ и мир.

Једна од грађанки која је гласала наводи да очекује останак и опстанак на Косову и Метохији.

Уље

Здравље

Ово уље је најздравије за срце

- Овдје сам рођена, остарила и вољела бих да остане исто као што је и било, да будем ту, да не одлазим одавде. То је моје очекивање, да будем овдје до краја живота - каже она.

