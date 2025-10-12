Logo

Ово уље је најздравије за срце

На полицама продавница увијек се налази велики избор уља која се рекламирају као здрава за срце. Од кокосовог уља до различитих уља од сјеменки и орашастих плодова, тешко је знати које заиста помаже у очувању здравља срца.

Нутриционисти објашњавају да се најбоље уље за срце препознаје по садржају здравих масти и једињењима која смањују упалу у организму.

Према мишљењу кардиолошкиње Елизабет Клодас, уља која потичу од орашастих плодова, сјеменки, маслина и авокада садрже мононезасићене и полинезасићене масти које могу да смање ниво "лошег" ЛДЛ холестерола, повећају "добар" ХДЛ холестерол и ублаже упалне процесе у тијелу.

Због тога се стручњаци слажу да је екстра дјевичанско маслиново уље најбољи избор за здравље срца. Садржи олеинску киселину, много антиоксиданаса и мало засићених масти, што га чини заштитом против оштећења крвних судова, пише Хеалтх.

Иако има предности, ниједно уље не треба користити пречесто нити као једини извор масти.

Нутриционисткиња Триста Бест додаје: "Истраживања показују да је маслиново уље, посебно екстра дјевичанско, најбољи избор за здравље срца јер има најдосљедније доказе о заштитном ефекту у поређењу с другим уљима."

Поред здравих масти, маслиново уље је и добар извор витамина Е и више од 200 биљних једињења са антиоксидативним дејством. Нутриционисткиња Мишел Рутенштајн препоручује кориштење маслиновог уља након кувања, како би се сачували антиоксиданси.

Иако и уље од авокада има сличне користи, дијететичари истичу да ниједно уље не треба користити пречесто нити као једини извор масти.

Најважније је одржавати уравнотежену исхрану богату биљним намирницама, здравим мастима и с минимално прерађене хране – јер такав начин исхране дугорочно најбоље штити срце.

