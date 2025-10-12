Logo

Бака убила свог мужа у старачком дому: Порука коју је написала кида душу

Телеграф

12.10.2025

09:13

Бака убила свог мужа у старачком дому: Порука коју је написала кида душу
Фото: Pexels

Жена стара 82 године оптужена за убиство мужа у старачком дому имала је планове да то учини унапријед и чак је своје намјере записала у биљешку, саопштавају власти Јужне Каролине.

Херијет Рекер се суочава с оптужбама за убиство и посједовање оружја током насилног дјела, показују судски записи округа Бјуфорт. Смрт Дениса Рекера (81) догодила се ујутро 12. септембра, али нови детаљи указују да је злочин био планиран.

Замјеници Шерифове службе округа Бјуфорт реаговали су на пријаву о пуцњави око 10:30 у Preston Health Center at the Cypress у Хилтон Хеду. Када су власти стигле, затекле су Дениса Рекера са простријелном раном.

Херијет Рекер је такође била присутна, "поред свог супруга", саопштила је шерифова служба.

Денис Рекер је у објекат доведен дан раније на лијечење, преноси ЦБС-ова станица WTOC са сједиштем у Савани, Џорџија. Ујутру, када се пуцњава десила, комшија је довезао Херијет у установу, али када су стигли до собе њеног мужа, примјетили су да недостаје столица.

Трећа особа је отишла да донесе другу столицу, али је приликом повратка чула гласан звук. Када су утрчали у собу, особље је наводно видјело Херијет како држи револвер, док је Денис Рекер "притискао руку на груди", према полицији. Изгледао је изненађено и рекао: "Упуцала ме је."

Денис је добио хитну медицинску помоћ у установи, али је касније преминуо од задобијених повреда, саопштила је полиција.

Током појављивања пред судом у петак, власти су објасниле зашто вјерују да је Херијет Рекер планирала да убије мужа.

Финансијски документи и интервјуи са свједоцима и члановима породице помогли су истражиоцима да формирају своју теорију - али је откриће биљешки можда био кључни преокрет, пренијела је локална телевизија.

"За вас све, ово је једноставно превише за мене; тако бих вољела да то могу учинити са дивном породицом коју имамо, са толико добрих пријатеља", наводно је написала Херијет Рекер. "Он не може имати живот без некога, а та особа не могу бити ја јер једноставно нисам довољно снажна ни паметна да све ово изнесем."

Ова биљешка пронађена је у њеној торби, идентична једна код куће, а слична је послата и комшији.

Престон Хеалтх Центер пружа краткорочно и дугорочно здравствено збрињавање, укључујући његу за пацијенте са Алцхајмеровом болешћу и деменцијом. Није јасно због чега је Денис Рекер лијечен тамо.

Предмет је прослијеђен пороти јер тужиоци траже формалну оптужницу против Херијет Рекер.

