Додик: У Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени

У Републици Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени. Српска је економски стабилна и сваким новим пројектом показујемо да смо успјешна заједница, која зна како изградити своју будућност - навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Инстаграму.
Додик је истакао и да је присуствовао почетку реконструкције магистралног пута Клашнице - Бањалука, који мора да буде репрезентативан улазак у град.
