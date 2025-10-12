Logo

Додик: У Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени

12.10.2025

08:28

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

У Републици Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени. Српска је економски стабилна и сваким новим пројектом показујемо да смо успјешна заједница, која зна како изградити своју будућност - навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Инстаграму.

Додик је истакао и да је присуствовао почетку реконструкције магистралног пута Клашнице - Бањалука, који мора да буде репрезентативан улазак у град.

Милорад Додик

Тренутно на програму

