Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

12.10.2025

08:11

У Бањалуци ће данас бити отворена традиционална манифестација "Дани Србије у Републици Српској" чији је циљ афирмација јединственог културног простора и унапређење сарадње Срба са обје стране Дрине.

Према програму манифестације, биће отворена изложба "Српски средњовјековни споменици у опасности".

Изложбу која ће бити уприличена у Академији наука и умјетности Републике Српске ће у 18.00 часова свечано ће отворити министар културе Србије Никола Селаковић, саопштено је из Министарства културе Србије.

Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" ће званчино бити отворена свечаном академијом у Студентском културном центру у 19.00 часова.

Отварању изложбе "Српски средњовјековни споменици у опасности" и свечаној академији присусвоваће и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.

Током манифестације публика ће имати прилику да ужива у богатом програму и наступима еминентних умјетника из установа културе Србије као што су Народно позоришта из Београда, национални ансамбли народних игара и пјесама "Коло" и "Венац".

Публика ће моћи да посјети и изложбе Историјског, Природњачког и Етнографског музеја из Београда.

Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" реализује се у складу са Декларацијом Свесрпског сабора, одржаног 8. јуна 2024. године у Београду, на иницијативу предсједника Александра Вучића и Милорада Додика.

Покровитељ манифестације је Министарства културе Србије.

