Србин тестером и жарачем пријетио радницима у Бечу

12.10.2025

08:08

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Припадници бечке полиције јуче су имали необичну интервенцију када су им током патролирања пришла двојица избезумљених радника, тражећи помоћ јер им је пријећено тестером и жарачем.

Након инцидента и полицијске интервенције ухапшен је 35-годишњи држављанин Србије.

glasanje izbori

Србија

Локални избори на Косову и Метохији

Све се десило у петак ујутро, у у области Гумпендорфер Гиртел (6. бечки округ) када су радници једне приватне компаније за чишћење прво вербално нападнути, а затим им је пријећено металним предметима.

Они су радили на распремању и чишћењу подрума једне стамбене зграде када је наишао бијесни Србин.

Он их је прво само посматрао, али убрзо након тога и вербално напао, а затим им пријетио жарачем и ручном тестером. Како стоји у саопштењу полиције, овај 35-годишњи Србин је био толико узнемирен да су га полицајци једва обуздали, али затим и привели.

miholjdan

Друштво

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Полиција је након привођења одузела “оруђе” којим је пријетио радницима, а он је спроведен у полицијску станицу.

