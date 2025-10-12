Србин тестером и жарачем пријетио радницима у Бечу

12.10.2025
08:08
Коментари:0
Припадници бечке полиције јуче су имали необичну интервенцију када су им током патролирања пришла двојица избезумљених радника, тражећи помоћ јер им је пријећено тестером и жарачем.
Након инцидента и полицијске интервенције ухапшен је 35-годишњи држављанин Србије.
Све се десило у петак ујутро, у у области Гумпендорфер Гиртел (6. бечки округ) када су радници једне приватне компаније за чишћење прво вербално нападнути, а затим им је пријећено металним предметима.
Они су радили на распремању и чишћењу подрума једне стамбене зграде када је наишао бијесни Србин.
Он их је прво само посматрао, али убрзо након тога и вербално напао, а затим им пријетио жарачем и ручном тестером. Како стоји у саопштењу полиције, овај 35-годишњи Србин је био толико узнемирен да су га полицајци једва обуздали, али затим и привели.
Полиција је након привођења одузела “оруђе” којим је пријетио радницима, а он је спроведен у полицијску станицу.
