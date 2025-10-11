Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције

Извор:
Танјуг
11.10.2025
20:41
Америчке власти нису пронашле преживјеле након експлозије у фабрици муниције у руралном дијелу Тенесија, рекао је шериф округа Хамфрис Крис Дејвис.
Осамнаест људи је нестало и страхује се да су мртви након експлозије у компанији "Акјурет енерџетик системс", око 100 километара западно од Нешвила.
Експлозија се догодила јуче ујутру у 7.45 часова по локалном времену.
Снимци из ваздуха показали су да су остаци расути у кругу од преко пола километра.
Експлозију су осјетили становници округа удаљени више од 20 километара.