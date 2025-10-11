Logo

Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције

Извор:

Танјуг

11.10.2025

20:41

Коментари:

0
Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције
Фото: Танјуг/АП

Америчке власти нису пронашле преживјеле након експлозије у фабрици муниције у руралном дијелу Тенесија, рекао је шериф округа Хамфрис Крис Дејвис.

Осамнаест људи је нестало и страхује се да су мртви након експлозије у компанији "Акјурет енерџетик системс", око 100 километара западно од Нешвила.

Експлозија се догодила јуче ујутру у 7.45 часова по локалном времену.

Тигар

Свијет

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Снимци из ваздуха показали су да су остаци расути у кругу од преко пола километра.

Експлозију су осјетили становници округа удаљени више од 20 километара.

Подијели:

Таг:

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Свијет

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

1 ч

0
Нерадна недјеља између права радника и потреба тржишта

Економија

Нерадна недјеља између права радника и потреба тржишта

1 ч

0
На помолу рјешење по питању требињске сигурне куће

Градови и општине

На помолу рјешење по питању требињске сигурне куће

1 ч

0
Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

Свијет

Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

2 ч

0

Више из рубрике

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Свијет

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

1 ч

0
Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

Свијет

Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

2 ч

0
Убијен пјевач чувене групе: Пронађен са пререзаним вратом

Свијет

Убијен пјевач чувене групе: Пронађен са пререзаним вратом

3 ч

1
Снажан земљотрес погодио Филипине

Свијет

Снажан земљотрес погодио Филипине

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Мушкарац уринирао на олтар базилике светог Петра у Ватикану

21

50

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

21

42

Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

21

26

МТВ гаси канале у Европи

21

20

Преминула Дајана Китон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner