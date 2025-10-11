Нерадна недјеља између права радника и потреба тржишта

Извор:
Хоће ли недјеља за раднике у трговинама постати нерадна? Управо таква могућност разматра се у Републици Српској. Идеја се већ примјењује у Федерацији БиХ, али су тамо према доступним подацима, многи радници остали без посла. Зато у Српској желе избјећи сличан сценарио и пронаћи баланс између заштите радника и потребе тржишта.
"Савез синдиката републике српске је става да гдје год није неопходно да се ради, да недеља буде нерадан дан, гдје год мора радити недељом да тај радник који ради има додатну зараду односно увећање плате за сам рад недељом. Најугроженије категорије радника су мајке са малом дјецом до 7 година, и ми сматрамо да оне требају да раде само уколико саме не пристану да раде недељом", истакао је генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
Док синдикат тражи да недјеља буде дан одмора, Министарство позива на опрез. Кажу, рјешење мора бити издрживо, јер би, попут примјера из Федерације, погрешан потез могао довести до губитка радних мјеста, а самим тим пореметити и тржиште рада.
"Важно је водити рачуна о свему како се не би дошло у ситуацију да се, попут Федерације БиХ, увођење нерадне недјеље у трговинама плаћа смањењем броја радника у овом сектору и угрожавањем егзистенције њихових породица", изјавио је министар трговине и туризма у Влади Републике Српске Денис Шулић.
С друге стране, послодавци упозоравају да би потпуна забрана рада недјељом могла створити нове проблеме, јер је ријеч о дану када су купци најактивнији. Рјешење виде у додатном плаћању, али и слободи тржишта да само регулише своје потребе.
"Код нас је за рад недељом 50 посто већа дневница него за рад другим данима и мислим да је то начин рјешавања тих проблема наравно тржиште радне снаге ће рећи да ли је то 50 или 100 посто. О свему хоће ли се радити или се неће радити одлучује купац", рекао је власник "Крајина Класа" Саша Тривић.
Рад недјељом треба бити додатно и адекватно плаћен - и то у потрази за рјешењем које ће истовремено заштити радника и одржати привреду стабилном. Због тога је Влада и најавила да ће нови модел рада недјељом бити заснован на договору свих страна. Нерадна недјеља треба да буде резултат паметног компромиса, а не једноставне забране.